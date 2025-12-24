Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo está y hasta cuándo seguirá internada
La ex presidenta continúa recuperándose en el Sanatorio Otamendi, luego de haberse sometido a una operación por una apendicitis aguda con peritonitis.
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner.
El nuevo parte médico de la ex presidenta Cristina Kirchner confirmó que continúa con una evolución favorable del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada por el que fue operada de urgencia. No obstante, los médicos indicaron que permanecerá internada y pasará Nochebuena en el Sanatorio Otamendi.
Según el informe difundido este martes, la ex mandataria presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras cirugías abdominales, que se produce cuando el intestino no recupera de inmediato su funcionamiento normal. Para confirmar el diagnóstico, el equipo médico le realizó una tomografía y aplicó el tratamiento correspondiente.
De acuerdo con el parte, Kirchner continúa con antibióticos por vía endovenosa y un drenaje abdominal, sin registrar episodios de fiebre hasta el momento. La indicación profesional es que siga internada hasta que el cuadro evolucione de manera favorable y se normalice el tránsito intestinal.
La ex presidenta ingresó al Otamendi el sábado, luego de haber sufrido desde el viernes fuertes dolores abdominales. Ante ese cuadro, sus médicos personales recomendaron el traslado inmediato a la clínica, donde fue intervenida de urgencia. Los partes médicos previos habían señalado una evolución positiva tras la operación, sin aparición de nuevos síntomas ni complicaciones relevantes.
En este contexto, la asistencia sanitaria que recibe actualmente no le permite regresar a su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.
Qué es la apendicitis con peritonitis, el diagnóstico de Cristina Kirchner
La apendicitis se produce cuando el apéndice, un pequeño órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, se inflama y se infecta. Si no se extirpa a tiempo mediante cirugía, puede romperse y liberar material infectado dentro de la cavidad abdominal.
Cuando esto ocurre, se genera una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos, un cuadro conocido como peritonitis. La apendicitis con peritonitis es una complicación grave, que requiere atención médica urgente y puede poner en riesgo la vida si no se trata de manera inmediata.
Por estas razones, los profesionales que asisten a Cristina Kirchner mantienen un estricto control clínico, a la espera de una evolución que permita avanzar con el alta médica en los próximos días.