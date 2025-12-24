Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo está y hasta cuándo seguirá internada

MTDS5FZO5JATFDZ737573BYLZE

En este contexto, la asistencia sanitaria que recibe actualmente no le permite regresar a su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

Qué es la apendicitis con peritonitis, el diagnóstico de Cristina Kirchner

La apendicitis se produce cuando el apéndice, un pequeño órgano ubicado en la parte inferior derecha del abdomen, se inflama y se infecta. Si no se extirpa a tiempo mediante cirugía, puede romperse y liberar material infectado dentro de la cavidad abdominal.

Cuando esto ocurre, se genera una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos, un cuadro conocido como peritonitis. La apendicitis con peritonitis es una complicación grave, que requiere atención médica urgente y puede poner en riesgo la vida si no se trata de manera inmediata.

Por estas razones, los profesionales que asisten a Cristina Kirchner mantienen un estricto control clínico, a la espera de una evolución que permita avanzar con el alta médica en los próximos días.