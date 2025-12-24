Cayeron las ventas de juguetes para Navidad: de cuánto fue retroceso y cómo impactó en comercios físicos

Cuánto se gastó en regalos de Navidad

En cuanto al ticket promedio, el relevamiento mostró marcadas diferencias según el canal:

Jugueterías de barrio: alrededor de $19.000 por producto.

alrededor de $19.000 por producto. Supermercados: cerca de $10.000.

cerca de $10.000. Cadenas de jugueterías: aproximadamente $45.000.

Estos valores reflejan un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio, en línea con el poder adquisitivo de los hogares.

La CAIJ subrayó que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y describió dos realidades diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional mostró una buena performance, con precios estables y una relación precio–calidad adecuada. Por otro, se detectó una sobreoferta de productos importados similares, con precios más volátiles.

En este contexto, los juguetes económicos y de bajo precio concentraron el mayor volumen de ventas y tuvieron el mejor desempeño relativo. En cambio, los productos de alto valor, especialmente los vinculados a licencias, películas y grandes marcas, exhibieron muy baja rotación, en parte porque una porción de esas ventas se canalizó a través de tiendas virtuales del exterior, en detrimento de las plataformas locales.

Las categorías más vendidas

Durante la campaña navideña, el mayor movimiento se dio en rubros que combinan valor lúdico, durabilidad y precios accesibles. Entre los segmentos más dinámicos se destacaron:

Juguetes de primera infancia (hasta 4 años).

Juguetes de aire libre, playa y pileta.

Juegos de mesa familiares.

Juguetes creativos y de manualidades.

Muñecas, bebotes y peluches interactivos.

Mascotas electrónicas y juguetes tecnológicos simples.

Los datos surgen de consultas a jugueterías físicas, tiendas online del sector y plataformas de comercio electrónico, y confirman un cierre de año complejo para la industria del juguete, con consumo cauteloso y fuerte presión competitiva.