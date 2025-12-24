Cayeron las ventas de juguetes para Navidad: de cuánto fue retroceso y cómo impactó en comercios físicos
La Cámara Argentina del Juguete informó que hubo una mejora durante los días previos a Nochebuena, pero que no alcanzó para compensar la baja observada durante el Día del Niño.
Las ventas de juguetes durante las Fiestas de Navidad registraron una caída de hasta 6,9% interanual, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Si bien el balance final fue negativo, desde el sector destacaron que diciembre mostró un desempeño mejor al esperado, especialmente en comparación con noviembre, que había marcado un descenso abrupto.
El presidente de la entidad, Matías Furió, explicó que en los días previos a Nochebuena se observó una mejora en el ritmo de ventas, aunque insuficiente para revertir la caída acumulada tras el Día del Niño y los meses posteriores. “El repunte de último momento ayudó a sostener la actividad, pero no alcanzó para compensar los retrocesos previos”, señalaron desde la Cámara.
Según el informe, las compras estuvieron fuertemente impulsadas por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, en un contexto de baja de tasas que permitió a los comercios ofrecer cuotas sin interés. Este escenario consolidó un cambio estructural en los medios de pago: tarjetas de crédito, billeteras virtuales y pagos electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente inexistente.
Online estable y fuerte caída en locales físicos
Las ventas online, que representan alrededor del 25% del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por la competencia de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En contraste, el comercio tradicional físico registró una caída cercana al 10%, factor determinante para que el resultado global del sector cerrara en negativo.
Cuánto se gastó en regalos de Navidad
En cuanto al ticket promedio, el relevamiento mostró marcadas diferencias según el canal:
Jugueterías de barrio: alrededor de $19.000 por producto.
Supermercados: cerca de $10.000.
Cadenas de jugueterías: aproximadamente $45.000.
Estos valores reflejan un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio, en línea con el poder adquisitivo de los hogares.
La CAIJ subrayó que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y describió dos realidades diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional mostró una buena performance, con precios estables y una relación precio–calidad adecuada. Por otro, se detectó una sobreoferta de productos importados similares, con precios más volátiles.
En este contexto, los juguetes económicos y de bajo precio concentraron el mayor volumen de ventas y tuvieron el mejor desempeño relativo. En cambio, los productos de alto valor, especialmente los vinculados a licencias, películas y grandes marcas, exhibieron muy baja rotación, en parte porque una porción de esas ventas se canalizó a través de tiendas virtuales del exterior, en detrimento de las plataformas locales.
Las categorías más vendidas
Durante la campaña navideña, el mayor movimiento se dio en rubros que combinan valor lúdico, durabilidad y precios accesibles. Entre los segmentos más dinámicos se destacaron:
Juguetes de primera infancia (hasta 4 años).
Juguetes de aire libre, playa y pileta.
Juegos de mesa familiares.
Juguetes creativos y de manualidades.
Muñecas, bebotes y peluches interactivos.
Mascotas electrónicas y juguetes tecnológicos simples.
Los datos surgen de consultas a jugueterías físicas, tiendas online del sector y plataformas de comercio electrónico, y confirman un cierre de año complejo para la industria del juguete, con consumo cauteloso y fuerte presión competitiva.