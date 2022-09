Por qué un gurú tantra aconseja oler la axila de las mujeres

Embed

“Las mujeres tienen un aroma en el sobaco”, afirmó Tantra Master en un video publicado en su cuenta de TikTok. “Las mujeres tienen un aroma en la axila, que es un aroma verdaderamente delicioso. No es sucio, no hay que confundirlo con algo sucio”, afirmó.

Según el especialista, en ese sector del cuerpo de la mujer existe una gran carga de “energía radiónica, galáctica femenina”. Respecto de este punto, una teoría señala que los humanos tienen ondas y frecuencias que determinan nuestro estado de salud.

Tantra_Master.jpg

“Te aconsejo poner tu nariz y oler delicadamente esa zona. A lo mejor un poco a la distancia, después acercarte más, y vas a ver cómo aumenta el amor, cómo aumenta el vigor”, afirmó Tanta Master.

El video causó un verdadero furor en TikTok, donde rápidamente superó las 10 millones de reproducciones, 600 mil “me gusta” y 24 mil comentarios, donde también aparecieron comentarios en los que los usuarios se burlaban del maestro tántrico.

“Yo tenía una amiga que emitía una energía radioactiva”, “Una vez hice eso y parece que se descompuso”, “Creo que mi mujer está vencida”, “Maestro, la energía está un poco fuerte”, “Te aconsejo que esté recién bañada, porque si no la energía va a ser mortal” y “Seguro que mi ex me dejó por no oler mi axila”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el video.