ASTROLOGÍA

Portal 10/10: el mensaje que el universo envía a cada signo zodiacal para el 10 de octubre 2025

El 10 de octubre se abre un portal energético que trae señales especiales para cada signo. Descubrí el mensaje que el universo tiene preparado para vos y cómo aprovecharlo este mes.

La fecha 10/10 es conocida en astrología y numerología como un punto de apertura y transformación, donde los números simbolizan cierre de ciclos (10) y nuevos comienzos (0 como energía infinita). Este año coincide con la Luna creciente en Tauro, que favorece la estabilidad, el progreso material y la claridad emocional.

Los astrólogos señalan que el 10/10 funciona como un “portal” de manifestación, ideal para agradecer lo aprendido y activar deseos para lo que resta del año. Cada signo recibirá un mensaje distinto según su energía dominante.

El mensaje del portal para cada signo

  • Aries: el universo te invita a frenar el impulso y planificar metas con más paciencia.

  • Tauro: es momento de creer en tus talentos y animarte a cobrar lo que merecés.

  • Géminis: el portal te pide escuchar más a tu intuición y cuidar tu comunicación.

  • Cáncer: el mensaje es reconciliarte con tu pasado y abrir espacio a relaciones sanas.

  • Leo: el universo te motiva a brillar sin miedo y compartir tu creatividad con otros.

  • Virgo: necesitás ordenar tus emociones y soltar la autocrítica excesiva.

  • Libra: el portal te impulsa a tomar decisiones firmes en el amor y el trabajo.

  • Escorpio: el universo te invita a perdonar viejas heridas y confiar de nuevo.

  • Sagitario: el mensaje es planificar mejor tu futuro y no dispersarte en varias metas.

  • Capricornio: el portal abre oportunidades para liderar proyectos y asumir nuevos retos.

  • Acuario: el universo sugiere cerrar ciclos que ya no te suman para abrir nuevas alianzas.

  • Piscis: el mensaje es escuchar tus sueños y dar valor a tu intuición espiritual.

Cómo recibir el mensaje

  • Meditar durante 10 minutos la mañana del 10/10.

  • Encender una vela blanca y agradecer en voz alta lo vivido este año.

  • Escribir en un cuaderno lo que querés manifestar en los próximos meses.

El portal 10/10 es una oportunidad para alinearse con los ciclos del universo y abrir espacio a nuevas metas en amor, trabajo y bienestar para los signos.

