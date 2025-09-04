En vivo Radio La Red
Pozo millonario: Quini 6 y el resultado del sorteo del miércoles 3 de septiembre

¿Sos millonario y aún no lo sabés? Revisá tus números del último sorteo del Quini 6.

Como cada miércoles y domingo, el Quini 6 reúne a miles de jugadores en todo el país. La ilusión de convertirse en millonario con solo seis números mantiene viva la tradición de este juego que, desde hace décadas, forma parte del ritual de los apostadores argentinos.

El Quini 6 volvió a generar expectativa en todo el país con su sorteo número 3300, realizado el miércoles 3 de septiembre. Con un pozo multimillonario en juego, miles de apostadores esperaban ansiosos conocer los números.

Resultados del Quini 6 – Sorteo 3300

Tradicional: 20 - 24 - 29 - 33 - 39 - 43

Segunda Vuelta: 06 - 16 - 25 - 39 - 42 - 44

Revancha: 00 - 01 - 30 - 35 - 39 - 42

Siempre Sale: 13 - 29 - 35 - 36 - 37 - 43

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo bajo la supervisión de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, organismo que organiza el juego y garantiza la transparencia del mismo.

El Quini 6 es un clásico de la lotería argentina que permite ganar premios millonarios con distintas modalidades: Tradicional entrega el premio principal a quienes acierten los seis números, aunque también premia a quienes logran 5 o 4 aciertos. Revancha solo premia a quienes consigan los seis aciertos exactos. Si no hay ganadores, el pozo se acumula. Siempre Sale como su nombre lo indica, siempre hay ganadores. Si no hay 6 aciertos, el premio se reparte entre quienes tengan 5.

Para el próximo sorteo, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 21:15, el pozo estimado asciende a $4.700.000.000. Una cifra que podría cambiar la vida de cualquier apostador que tenga la suerte de acertar.

