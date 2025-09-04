Pozo millonario: Quini 6 y el resultado del sorteo del miércoles 3 de septiembre

Segunda Vuelta: 06 - 16 - 25 - 39 - 42 - 44

Revancha: 00 - 01 - 30 - 35 - 39 - 42

Siempre Sale: 13 - 29 - 35 - 36 - 37 - 43

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo bajo la supervisión de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, organismo que organiza el juego y garantiza la transparencia del mismo.

El Quini 6 es un clásico de la lotería argentina que permite ganar premios millonarios con distintas modalidades: Tradicional entrega el premio principal a quienes acierten los seis números, aunque también premia a quienes logran 5 o 4 aciertos. Revancha solo premia a quienes consigan los seis aciertos exactos. Si no hay ganadores, el pozo se acumula. Siempre Sale como su nombre lo indica, siempre hay ganadores. Si no hay 6 aciertos, el premio se reparte entre quienes tengan 5.

Para el próximo sorteo, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 21:15, el pozo estimado asciende a $4.700.000.000. Una cifra que podría cambiar la vida de cualquier apostador que tenga la suerte de acertar.