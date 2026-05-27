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¿Se va de River? El sugerente posteo de Juanfer Quintero que encendió las dudas sobre su futuro

El talentoso mediocampista colombiano utilizó sus redes sociales para expresarse en medio de un clima de total incertidumbre sobre su continuidad en River.

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¿Se va de River? El sugerente posteo de Juanfer Quintero que encendió las dudas sobre su futuro

El presente de Núñez se encuentra en una etapa de absoluta reestructuración y los focos de atención se centran en las principales figuras del plantel. Luego de que se confirmara que no iba a estar entre los concentrados para el partido de River ante Blooming, Juan Fernando Quintero posteó una historia en su cuenta de Instagram que sacudió el panorama futbolístico de la institución, en medio de versiones encontradas sobre su futuro.

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"En las malas mucho más", escribió el futbolista, que se suma en estos días a su selección de cara a la Copa del Mundo, intentando bajar la tensión tras el duro golpe que significó la pérdida del Torneo Apertura en Córdoba y abriendo un nuevo canal de interpretación para los fanáticos.

Por qué hay rumores sobre la salida de Juanfer Quintero de River

El destino del volante ofensivo se transformó en una incógnita debido al notable terreno que perdió en la consideración del cuerpo técnico durante las instancias decisivas del campeonato local. Tras los pocos minutos que disputó en la final ante Belgrano (y en cuartos con Gimnasia; en semis frente a Rosario Central ni siquiera ingresó), una gran nube de incertidumbre empezó a rondar sobre el destino de JFQ en Núñez.

El malestar de los hinchas por su escaso rodaje en la definición sumó un nuevo condimento de polémica debido a las razones de su estado físico. Las versiones desmentidas sobre una molestia física en la fatídica tarde de Córdoba alimentaron los rumores sobre un descontento que podría derivar en su partida del club durante el mercado de pases veraniego.

Qué puso Juanfer Quintero en su Instagram sobre el futuro en River

En medio de ese contexto, y ya liberado para sumarse a la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo, Quintero publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que no disipa dudas, pero deja algún mínimo indicio de que no tiene decidido irse del club. El colombiano eligió apelar a la unidad del pueblo millonario para sanar las heridas deportivas recientes.

"En las buenas y en las malas mucho más", comenzó su mensaje el futbolista. Y continuó de manera reflexiva con la mirada puesta en lo que viene: “Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea”.

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A través de esta última declaración, el futbolista pareció dejar abierta una hendija a una posible continuidad en el club. Aunque habrá que ver qué pasa en los próximos días y qué depara el mercado internacional, esa última frase hace pensar que quizás el '10' siga dando la pelea con la banda roja, tal como él mismo manifestó públicamente.

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