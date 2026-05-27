¿Se va de River? El sugerente posteo de Juanfer Quintero que encendió las dudas sobre su futuro

Qué puso Juanfer Quintero en su Instagram sobre el futuro en River

En medio de ese contexto, y ya liberado para sumarse a la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo, Quintero publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que no disipa dudas, pero deja algún mínimo indicio de que no tiene decidido irse del club. El colombiano eligió apelar a la unidad del pueblo millonario para sanar las heridas deportivas recientes.

"En las buenas y en las malas mucho más", comenzó su mensaje el futbolista. Y continuó de manera reflexiva con la mirada puesta en lo que viene: “Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea”.

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A través de esta última declaración, el futbolista pareció dejar abierta una hendija a una posible continuidad en el club. Aunque habrá que ver qué pasa en los próximos días y qué depara el mercado internacional, esa última frase hace pensar que quizás el '10' siga dando la pelea con la banda roja, tal como él mismo manifestó públicamente.