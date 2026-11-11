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El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder
El señor de los anillos

Prime Video arrasa con el estreno de los nuevos capítulos de "Los anillos de poder"

Los anillos de poder vuelve a Prime Video con su esperada tercera temporada, donde la Tierra Media está en guerra.

Se estrenan los nuevos capítulos de El señor de los anillos: Los anillos de poder. (Foto: Gentileza Prime Video)

Se estrenan los nuevos capítulos de El señor de los anillos: Los anillos de poder. (Foto: Gentileza Prime Video)

La espera terminó para los seguidores de la fantasía épica. Los anillos de poder presentó su tercera temporada y dejó al descubierto algunos de los acontecimientos que marcarán el futuro de la Tierra Media. Con una guerra que amenaza con destruir los últimos territorios libres, el regreso de Sauron y la inminente creación del Anillo Único, la producción de Prime Video anticipó una historia en la que todos los caminos parecen conducir hacia un mismo desenlace.

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"Todo ha conducido a esto", afirmó Galadriel en uno de los momentos más destacados del adelanto. La frase resume el clima de tensión que atraviesa la nueva entrega y anticipa el avance de una amenaza que ya no parece posible contener. Los elfos, los enanos, los hombres y los magos deberán encontrar la manera de unir sus fuerzas antes de que el Señor Oscuro consiga imponer su dominio sobre todos los pueblos de la Tierra Media.

La tercera temporada llega a Prime Video este 11 de noviembre de 2026, con un lanzamiento dividido en tres semanas. Los primeros cuatro episodios estarán disponibles desde el estreno, mientras que los siguientes capítulos se incorporarán progresivamente hasta completar los ocho episodios de esta nueva entrega.

Qué historia cuenta Los anillos de poder y por qué esta temporada será decisiva

Desde su estreno, la serie presentó una etapa de la historia de la Tierra Media que hasta ahora no había tenido una adaptación televisiva de estas características.

La producción reunió personajes conocidos y nuevas figuras que participan en una historia marcada por el resurgimiento del mal. Los acontecimientos transcurren en una época en la que los grandes reinos todavía están consolidando su poder y la amenaza de Sauron comienza a extenderse.

El universo narrativo incluye territorios muy diferentes entre sí. Desde las profundidades de las Montañas Nubladas hasta los bosques de Lindon, pasando por el reino insular de Númenor y las regiones orientales, cada escenario tiene un papel dentro del desarrollo de la historia.

La serie también recupera elementos fundamentales de la mitología de Tolkien, como la aparición de los anillos de poder y la influencia que estos objetos ejercen sobre quienes buscan utilizarlos.

En este contexto, el Anillo Único representa el principal objetivo de Sauron. Su creación marcará un punto de inflexión en la lucha por el control de la Tierra Media y pondrá en peligro a todos los pueblos que todavía intentan conservar su libertad.

La tercera temporada retomará los acontecimientos cinco años después de la caída de Eregion. Para entonces, los ejércitos del Señor Oscuro habrán conseguido avanzar por diferentes territorios y la resistencia estará concentrada en unos pocos enclaves.

El desafío para los protagonistas será encontrar una manera de superar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde. Enanos, elfos, hombres y magos tendrán que coordinar sus fuerzas para impedir que Sauron alcance su objetivo.

La próxima entrega de Los anillos de poder se estrenará el 11 de noviembre en Prime Video y desarrollará uno de los momentos más importantes de la historia que conecta la Segunda Edad con los acontecimientos posteriores de la Tierra Media.

La tercera temporada de Los anillos de poder tendrá ocho episodios y tres fechas de estreno

Prime Video confirmó que la tercera temporada de Los anillos de poder llegará el 11 de noviembre de 2026. La plataforma organizará el lanzamiento en tres etapas, con una distribución que permitirá completar la temporada durante el mismo mes.

El calendario anunciado quedó establecido de la siguiente manera:

  • 11 de noviembre de 2026: estreno de los primeros cuatro episodios.
  • 18 de noviembre de 2026: lanzamiento de los episodios cinco y seis.
  • 25 de noviembre de 2026: estreno de los dos capítulos finales.

De esta manera, los espectadores podrán acceder a la mitad de la temporada desde el primer día. Una semana después estarán disponibles dos nuevos episodios y el cierre llegará el 25 de noviembre.

La estrategia permitirá desarrollar la historia a lo largo de tres semanas y mantener la expectativa alrededor de los acontecimientos que marcarán el desenlace de esta nueva entrega.

Los ocho episodios estarán centrados en una etapa particularmente importante para la historia de la Tierra Media. La creación del Anillo Único y el avance de Sauron serán los principales ejes de una narración que reunirá diferentes conflictos y personajes.

Además, los seguidores de la producción podrán volver a disfrutar de las dos temporadas anteriores. Los 16 episodios ya estrenados están disponibles en exclusiva en Prime Video, en más de 240 países y territorios y en distintos idiomas.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - Temporada 3 en Prime Video

En pocas palabras

  • Estreno de temporada: Prime Video lanza la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" el 11 de noviembre de 2026, con una guerra inminente en la Tierra Media.
  • Trama central: La nueva entrega aborda el resurgimiento de Sauron, la creación del Anillo Único y la unión de elfos, enanos y hombres para resistir su dominio.
  • Calendario de emisión: La temporada constará de ocho episodios, distribuidos en tres fechas de estreno a lo largo de noviembre de 2026 en Prime Video.
Resumen generado por Thinkindot AI
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