Prime Video arrasa con el estreno de los nuevos capítulos de "Los anillos de poder"

La producción reunió personajes conocidos y nuevas figuras que participan en una historia marcada por el resurgimiento del mal. Los acontecimientos transcurren en una época en la que los grandes reinos todavía están consolidando su poder y la amenaza de Sauron comienza a extenderse.

El universo narrativo incluye territorios muy diferentes entre sí. Desde las profundidades de las Montañas Nubladas hasta los bosques de Lindon, pasando por el reino insular de Númenor y las regiones orientales, cada escenario tiene un papel dentro del desarrollo de la historia.

La serie también recupera elementos fundamentales de la mitología de Tolkien, como la aparición de los anillos de poder y la influencia que estos objetos ejercen sobre quienes buscan utilizarlos.

En este contexto, el Anillo Único representa el principal objetivo de Sauron. Su creación marcará un punto de inflexión en la lucha por el control de la Tierra Media y pondrá en peligro a todos los pueblos que todavía intentan conservar su libertad.

La tercera temporada retomará los acontecimientos cinco años después de la caída de Eregion. Para entonces, los ejércitos del Señor Oscuro habrán conseguido avanzar por diferentes territorios y la resistencia estará concentrada en unos pocos enclaves.

El desafío para los protagonistas será encontrar una manera de superar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde. Enanos, elfos, hombres y magos tendrán que coordinar sus fuerzas para impedir que Sauron alcance su objetivo.

La próxima entrega de Los anillos de poder se estrenará el 11 de noviembre en Prime Video y desarrollará uno de los momentos más importantes de la historia que conecta la Segunda Edad con los acontecimientos posteriores de la Tierra Media.

La tercera temporada de Los anillos de poder tendrá ocho episodios y tres fechas de estreno

Prime Video confirmó que la tercera temporada de Los anillos de poder llegará el 11 de noviembre de 2026. La plataforma organizará el lanzamiento en tres etapas, con una distribución que permitirá completar la temporada durante el mismo mes.

El calendario anunciado quedó establecido de la siguiente manera:

11 de noviembre de 2026: estreno de los primeros cuatro episodios.

18 de noviembre de 2026: lanzamiento de los episodios cinco y seis.

25 de noviembre de 2026: estreno de los dos capítulos finales.

De esta manera, los espectadores podrán acceder a la mitad de la temporada desde el primer día. Una semana después estarán disponibles dos nuevos episodios y el cierre llegará el 25 de noviembre.

La estrategia permitirá desarrollar la historia a lo largo de tres semanas y mantener la expectativa alrededor de los acontecimientos que marcarán el desenlace de esta nueva entrega.

Los ocho episodios estarán centrados en una etapa particularmente importante para la historia de la Tierra Media. La creación del Anillo Único y el avance de Sauron serán los principales ejes de una narración que reunirá diferentes conflictos y personajes.

Además, los seguidores de la producción podrán volver a disfrutar de las dos temporadas anteriores. Los 16 episodios ya estrenados están disponibles en exclusiva en Prime Video, en más de 240 países y territorios y en distintos idiomas.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - Temporada 3 en Prime Video