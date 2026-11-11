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Cruces de octavos del Torneo Clausura: días, horarios y cruces confirmados para los playoffs

Tras la fase regular, quedaron definidos los cruces de octavos del Torneo Clausura que se jugarán del 20 al 25 de noviembre.

Cruces de octavos del Torneo Clausura: días, horarios y cruces confirmados para los playoffs

Concluida la última fecha de la fase regular del certamen doméstico, la definición del fútbol argentino ingresó en su etapa decisiva. Con los 16 equipos clasificados a la fase eliminatoria y los ocho cruces confirmados para iniciar el camino hacia el título, comenzó a delinearse la programación oficial de los partidos. A falta de la ratificación final por parte de las autoridades de la Liga Profesional, los playoffs del Torneo Clausura se llevarían a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

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El cuadro de competencia contempla un intervalo de receso durante el próximo fin de semana debido a la ventana internacional de la Fecha FIFA, instancia en la que la Selección Argentina afrontará sus compromisos ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una vez concluida la actividad del combinado nacional, la acción del campeonato local se reanudará en una ventana de seis días para definir a los ocho clasificados a los cuartos de final.

Cómo es el cronograma de días y horarios proyectado para los octavos de final

Según la información a la que pudo acceder TyC Sports, la apertura de los octavos de final estará a cargo de Vélez Sarsfield, que recibirá en el Estadio José Amalfitani a Belgrano de Córdoba —vigente campeón defensor del torneo— el viernes 20 de noviembre a las 20:00.

La jornada del sábado 21 contará con dos enfrentamientos. A las 15:00, Defensa y Justicia actuará como local en Florencio Varela ante Barracas Central, mientras que a partir de las 17:00, Argentinos Juniors se medirá frente a Independiente en La Paternal.

El domingo 22 concentrará la mayor cantidad de encuentros de la llave con tres compromisos distribuidos a lo largo del día:

  • 16:00: Rosario Central recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Gigante de Arroyito.

  • 19:00: River Plate jugará en el Estadio Monumental ante Lanús.

  • 22:00: Instituto de Córdoba se enfrentará contra Huracán en territorio cordobés.

La actividad continuará el lunes 23 de noviembre a las 17:00 con el choque entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Por qué Boca Juniors jugará su partido de octavos de final el miércoles 25 de noviembre

El cierre de la ronda de octavos quedará postergado de manera excepcional para el miércoles 25 de noviembre a las 21:00, momento en que Boca Juniors recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.

Esta reprogramación obedece de manera exclusiva a la agenda internacional del conjunto xeneize, ya que el sábado 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Debido a ese compromiso decisivo en el plano continental, las autoridades le otorgaron el margen necesario para completar su encuentro por el torneo local a mediados de la semana siguiente.

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