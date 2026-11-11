Cruces de octavos del Torneo Clausura: días, horarios y cruces confirmados para los playoffs

El domingo 22 concentrará la mayor cantidad de encuentros de la llave con tres compromisos distribuidos a lo largo del día:

16:00: Rosario Central recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Gigante de Arroyito.

19:00: River Plate jugará en el Estadio Monumental ante Lanús.

22:00: Instituto de Córdoba se enfrentará contra Huracán en territorio cordobés.

La actividad continuará el lunes 23 de noviembre a las 17:00 con el choque entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Por qué Boca Juniors jugará su partido de octavos de final el miércoles 25 de noviembre

El cierre de la ronda de octavos quedará postergado de manera excepcional para el miércoles 25 de noviembre a las 21:00, momento en que Boca Juniors recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.

Esta reprogramación obedece de manera exclusiva a la agenda internacional del conjunto xeneize, ya que el sábado 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Debido a ese compromiso decisivo en el plano continental, las autoridades le otorgaron el margen necesario para completar su encuentro por el torneo local a mediados de la semana siguiente.