Furor en Netflix: se estrenó una película basada en hechos reales de 96 minutos y lidera el Top 10

La película en Netflix que recuperó una historia real de supervivencia extrema

La caída del vuelo 811: La sobreviviente es una película rusa de 2022. La producción reconstruyó uno de los episodios más impactantes de la historia de la aviación soviética y puso el foco en la experiencia de la única pasajera que consiguió sobrevivir.

El largometraje está protagonizado por Nadezhda Kaleganova, quien interpreta a Larisa Savítskaya. La actriz representa a una joven que pasó de disfrutar de su luna de miel a enfrentarse a una situación límite, sin saber si volvería a ver a su familia o si conseguiría recibir ayuda.

La historia comienza con Larisa y Vladimir a bordo del avión. Los recién casados viajaban después de celebrar su matrimonio y no imaginaban que aquel trayecto terminaría convirtiéndose en una tragedia.

Apenas 30 minutos antes del aterrizaje, el avión en el que viajaban chocó contra otra aeronave. El impacto ocurrió a más de cinco kilómetros de altura y provocó la destrucción de la estructura.

La sinopsis oficial de la película anticipó la dimensión del drama: "Una recién casada despierta sola en el bosque luego de un trágico accidente aéreo y debe luchar por sobrevivir a la intemperie… mientras lidia con el deterioro de su cordura".

Qué pasó realmente el 24 de agosto de 1981 en el vuelo 811

El accidente que inspiró la película en Netflix ocurrió el 24 de agosto de 1981. Larisa Savítskaya viajaba junto a su marido en un avión comercial An-24 cuando se produjo una colisión en el aire con un bombardero militar.

La tragedia terminó con la vida de todos los ocupantes, excepto Larisa. Su supervivencia fue considerada un acontecimiento extraordinario por las características del accidente y las condiciones en las que quedó después del impacto.

La joven no solo tuvo que soportar la caída. También debió afrontar las consecuencias físicas del choque, el aislamiento y las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, lo que ocurrió durante los días posteriores al accidente terminó convirtiéndose en el capítulo más sorprendente de su historia.

La película combina el drama del accidente con el relato de supervivencia posterior. El resultado es una historia centrada en la capacidad humana de resistir incluso cuando las posibilidades parecen prácticamente inexistentes.

Con su llegada a Netflix el 6 de noviembre de 2026, la producción volvió a poner el caso en el centro de la conversación.

Su rápida aparición entre los títulos más vistos de la plataforma demuestra el interés que despiertan las historias inspiradas en acontecimientos reales, especialmente aquellas que combinan tragedia, emoción y supervivencia.

Tráiler de La caída del vuelo 811: La sobreviviente