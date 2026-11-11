Se conoció el resultado de la autopsia a Marcos Camino y el informe policial reveló un escalofriante detalle

En ese sentido, también trascendió que la familiar manifestó que no tenía contacto con Camino desde el mediodía, ya que el músico habría salido para realizarse un control médico.

Otro elemento importante para reconstruir sus últimos movimientos quedó registrado en las cámaras de seguridad del predio. Según el documento policial, “Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”.

Por último, Calabró sintetizó las circunstancias del hallazgo y remarcó que fueron sus familiares directos quienes encontraron al artista en el estudio de grabación, después de aquel control médico.

Ahora, la autopsia será una instancia clave y determinante para completar las pericias y avanzar en el esclarecimiento de una muerte que golpeó profundamente al mundo artístico.

Cuál fue la causa de la muerte de Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. El artista falleció este martes a los 76 años en Santa Fe, luego de ser encontrado sin vida en un inmueble ubicado en barrio Candioti Norte, que funcionaba como estudio de grabación y espacio logístico de la banda. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un presunto suicidio.

La noticia fue dada a conocer por Luis Ventura y Marina Calabró durante la emisión de PrimiciasYa por América TV. En medio de la conmoción por la información, el conductor anunció: “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”.

Por su parte, Santiago Sposato brindó detalles sobre las primeras actuaciones policiales y explicó que esa era la principal hipótesis que manejaban los investigadores a partir de las pericias iniciales. Mientras tanto, las autoridades buscan establecer con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos llegaron hasta la propiedad luego de recibir un aviso del Centro de Emergencias 911. Una vez allí, tomaron contacto con una mujer que se presentó como cuñada del músico y relató de qué manera habían advertido que algo extraño ocurría.

Según consta en el informe, la mujer “informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”.

Ante la falta de novedades sobre Marcos Camino, la familiar decidió dirigirse al inmueble acompañada por un empleado. Al ingresar al lugar, ambos encontraron al histórico integrante de Los Palmeras sin vida. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte.