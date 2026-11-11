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Se conoció el resultado de la autopsia a Marcos Camino y el informe policial reveló un escalofriante detalle

La muerte de Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras, conmocionó por las impactantes circunstancias del hallazgo. Sus familiares fueron los primeros en llegar al lugar y el hermetismo es absoluto.

11 nov 2026, 15:28
Se conoció el resultado de la autopsia a Marcos Camino y el informe policial reveló un escalofriante detalle

Se conoció el resultado de la autopsia a Marcos Camino y el informe policial reveló un escalofriante detalle

Se conoció el resultado de la autopsia a Marcos Camino y el informe policial reveló un escalofriante detalle

Se conoció el resultado de la autopsia a Marcos Camino y el informe policial reveló un escalofriante detalle

La muerte de Marcos Camino provocó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. Mientras familiares, colegas y seguidores de Los Palmeras intentan aceptar la pérdida de uno de sus máximos referentes, la investigación policial avanza para establecer con exactitud las circunstancias de su fallecimiento. Es por ello que el cuerpo del músico será sometido a una autopsia, un procedimiento fundamental para aportar precisiones sobre lo sucedido.

La noticia fue comunicada inicialmente por Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV), donde dio cuenta de la gravedad del episodio y confirmó la dramática decisión que habría tomado el artista. “Marcos Camino tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Esto ha pasado hace algunos minutos, recién empieza a trascender la noticia”, expresó el periodista al dar a conocer la información luego de los primeros trascendidos en medios santafecinos.

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Poco después, su compañera Marina Calabró aportó detalles del parte policial que comenzó a circular y que daba cuenta de la causa del fallecimiento. “Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamiento”, señaló durante la transmisión.

Además, la periodista reconstruyó cómo se produjo la intervención de las autoridades y quién fue la persona que encontró al músico. “Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento”, leyó Calabró al compartir el contenido del informe.

En ese sentido, también trascendió que la familiar manifestó que no tenía contacto con Camino desde el mediodía, ya que el músico habría salido para realizarse un control médico.

Otro elemento importante para reconstruir sus últimos movimientos quedó registrado en las cámaras de seguridad del predio. Según el documento policial, “Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”.

Por último, Calabró sintetizó las circunstancias del hallazgo y remarcó que fueron sus familiares directos quienes encontraron al artista en el estudio de grabación, después de aquel control médico.

Ahora, la autopsia será una instancia clave y determinante para completar las pericias y avanzar en el esclarecimiento de una muerte que golpeó profundamente al mundo artístico.

Cuál fue la causa de la muerte de Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. El artista falleció este martes a los 76 años en Santa Fe, luego de ser encontrado sin vida en un inmueble ubicado en barrio Candioti Norte, que funcionaba como estudio de grabación y espacio logístico de la banda. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un presunto suicidio.

La noticia fue dada a conocer por Luis Ventura y Marina Calabró durante la emisión de PrimiciasYa por América TV. En medio de la conmoción por la información, el conductor anunció: “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”.

Por su parte, Santiago Sposato brindó detalles sobre las primeras actuaciones policiales y explicó que esa era la principal hipótesis que manejaban los investigadores a partir de las pericias iniciales. Mientras tanto, las autoridades buscan establecer con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos llegaron hasta la propiedad luego de recibir un aviso del Centro de Emergencias 911. Una vez allí, tomaron contacto con una mujer que se presentó como cuñada del músico y relató de qué manera habían advertido que algo extraño ocurría.

Según consta en el informe, la mujer “informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir”.

Ante la falta de novedades sobre Marcos Camino, la familiar decidió dirigirse al inmueble acompañada por un empleado. Al ingresar al lugar, ambos encontraron al histórico integrante de Los Palmeras sin vida. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte.

     

 

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