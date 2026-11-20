Escándalo en el show de María Becerra: Anto Pane no se quería bajar del escenario y la cantante tuvo que intervenir

Pero el episodio no terminó ahí. Minutos después, Anto Pane se acercó a María Becerra y, entre risas y algo de vergüenza, le preguntó: "Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?".

Lejos de mostrarse molesta, la artista le respondió con buena onda: "Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos".

Pane, todavía emocionada por la experiencia, le contestó: "Amiga, nunca la pasé tan bien".

Así, lo que por unos instantes pareció una situación incómoda terminó con un intercambio distendido entre ambas. De todas formas, el video del momento se viralizó y puso a Anto Pane en el centro de la conversación.

La participación también tuvo un significado especial para la mediática. Venía de atravesar un episodio complicado en España, durante su paso por La Casa de los Gemelos, donde se retiró en medio de una fuerte polémica y de acusaciones vinculadas al consumo de drogas. Por eso, la invitación al recital de María Becerra representó para ella una experiencia que disfrutó especialmente.

Anto Pane no fue la única figura que formó parte de la propuesta de María Becerra. Valentina Cervantes también se sumó a la pasarela de "Sexo es la moda" y recibió una ovación de los fanáticos que estaban en el Arena de Buenos Aires.

La pareja de Enzo Fernández lució un vestido negro con una cola de tul y zapatos a tono. Después de su participación, resumió la experiencia con una frase en sus redes sociales: "Noche increíble".

Pero todavía tenía preparada una sorpresa para la cantante. Una vez terminado el recital, Valentina se acercó para entregarle un regalo muy especial: una camiseta del Manchester City, el club en el que juega su marido.

El encuentro también tuvo un momento familiar, ya que Olivia y Benjamín, los hijos de Cervantes y Fernández, pudieron conocer a la artista y posar junto a ella para una fotografía.