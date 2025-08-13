Astrología: predicciones de amor, trabajo y dinero para cada signo zodiacal

Llegamos a ese momento de la semana en el que lo que parecía estable empieza a moverse. A veces es una noticia inesperada, a veces un gesto que nos hace replantear cosas. Los astros esta vez están con la Luna en cuadratura con Marte, así que sí: puede haber tensión, pero también un empujón para animarte a lo que venías postergando.