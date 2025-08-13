En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
HORÓSCOPO

Astrología: predicciones de amor, trabajo y dinero para cada signo zodiacal

La energía en la astrología de mitad de semana mueve emociones y decisiones. Mirá cómo impacta en tu signo en amor, trabajo y dinero.

La mitad de semana puede traer la claridad que el lunes no mostró. Foto: Astrología/Ideogram.

La mitad de semana puede traer la claridad que el lunes no mostró. Foto: Astrología/Ideogram.

Llegamos a ese momento de la semana en el que lo que parecía estable empieza a moverse. A veces es una noticia inesperada, a veces un gesto que nos hace replantear cosas. Los astros esta vez están con la Luna en cuadratura con Marte, así que sí: puede haber tensión, pero también un empujón para animarte a lo que venías postergando.

Leé también Astrología: estos 3 signos chocan con la realidad hoy (y podrían explotar)
Marte y Saturno se enfrentan: cuando el deseo no basta, hay que sostener. Foto: Astrología/Ideogram

En lo laboral, la semana propone revisar cómo te hablás internamente. Porque no siempre es “el jefe” o “la economía”: muchas veces somos nosotres quienes nos boicoteamos. En lo amoroso, es momento de prestar atención a las señales. ¿Te escriben menos? ¿Te hablan más? La clave está en no suponer, sino preguntar.

Astrología: Predicciones signo por signo

Aries:

Amor: Día ideal para dejar de dar vueltas y decir lo que sentís.

Trabajo: Buenas noticias si estabas esperando respuesta de un proyecto.

Dinero: Cuidá gastos impulsivos.

Tauro:

Amor: Tiempo de planear algo diferente en pareja.

Trabajo: Momento de mostrar lo que valés sin subestimarte.

Dinero: Oportunidad de inversión pequeña pero estable.

Géminis:

Amor: Conversaciones intensas que pueden aclarar mucho.

Trabajo: Adaptate rápido a cambios.

Dinero: Revisá cobros atrasados.

Cáncer:

Amor: Necesidad de más cercanía emocional.

Trabajo: Reconocimiento por tu constancia.

Dinero: Una propuesta tentadora pide análisis.

image
A veces el impulso de Marte es justo lo que necesitamos. Foto: Astrolog&iacute;a/Ideogram.

A veces el impulso de Marte es justo lo que necesitamos. Foto: Astrología/Ideogram.

Leo:

Amor: Alguien del pasado podría aparecer.

Trabajo: Tiempo de liderar un nuevo desafío.

Dinero: Cuidado con los préstamos.

Virgo:

Amor: Escuchar más y juzgar menos.

Trabajo: Organización será tu mayor aliada.

Dinero: Ahorrá para gastos imprevistos.

Libra:

Amor: Equilibrar dar y recibir.

Trabajo: Un trabajo en equipo fluye mejor que antes.

Dinero: Posibilidad de ingreso extra.

Escorpio:

Amor: Emociones intensas que piden espacio.

Trabajo: Buen momento para investigar nuevas opciones.

Dinero: Evitá riesgos innecesarios.

Sagitario:

Amor: Aventuras y propuestas espontáneas.

Trabajo: Desafío que despierta tu creatividad.

Dinero: Gasto por placer que vale la pena.

Capricornio:

Amor: Reconstruir la confianza es posible.

Trabajo: Avance lento pero seguro.

Dinero: Oportunidad de negocio familiar.

Acuario:

Amor: Alguien inesperado podría llamarte.

Trabajo: Cambios en la dinámica laboral.

Dinero: Momento para ordenar cuentas.

Piscis:

Amor: Día de romanticismo y sensibilidad.

Trabajo: Inspiración creativa.

Dinero: Ingreso que viene por sorpresa.

Preguntas frecuentes

¿Qué signo tendrá mejor suerte esta semana?

Sagitario y Libra reciben energía positiva para avanzar en proyectos.

¿Es buen momento para tomar decisiones laborales?

Sí, siempre que combines impulso con análisis.

¿La mitad de semana es clave en astrología?

Puede marcar giros energéticos según los tránsitos activos.

