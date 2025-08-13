Astrología: predicciones de amor, trabajo y dinero para cada signo zodiacal

Trabajo: Buenas noticias si estabas esperando respuesta de un proyecto.
Dinero: Cuidá gastos impulsivos.
Tauro:
Amor: Tiempo de planear algo diferente en pareja.
Trabajo: Momento de mostrar lo que valés sin subestimarte.
Dinero: Oportunidad de inversión pequeña pero estable.
Géminis:
Amor: Conversaciones intensas que pueden aclarar mucho.
Trabajo: Adaptate rápido a cambios.
Dinero: Revisá cobros atrasados.
Cáncer:
Amor: Necesidad de más cercanía emocional.
Trabajo: Reconocimiento por tu constancia.
Dinero: Una propuesta tentadora pide análisis.
image
A veces el impulso de Marte es justo lo que necesitamos. Foto: Astrología/Ideogram.
Leo:
Amor: Alguien del pasado podría aparecer.
Trabajo: Tiempo de liderar un nuevo desafío.
Dinero: Cuidado con los préstamos.
Virgo:
Amor: Escuchar más y juzgar menos.
Trabajo: Organización será tu mayor aliada.
Dinero: Ahorrá para gastos imprevistos.
Libra:
Amor: Equilibrar dar y recibir.
Trabajo: Un trabajo en equipo fluye mejor que antes.
Dinero: Posibilidad de ingreso extra.
Escorpio:
Amor: Emociones intensas que piden espacio.
Trabajo: Buen momento para investigar nuevas opciones.
Dinero: Evitá riesgos innecesarios.
Sagitario:
Amor: Aventuras y propuestas espontáneas.
Trabajo: Desafío que despierta tu creatividad.
Dinero: Gasto por placer que vale la pena.
Capricornio:
Amor: Reconstruir la confianza es posible.
Trabajo: Avance lento pero seguro.
Dinero: Oportunidad de negocio familiar.
Acuario:
Amor: Alguien inesperado podría llamarte.
Trabajo: Cambios en la dinámica laboral.
Dinero: Momento para ordenar cuentas.
Piscis:
Amor: Día de romanticismo y sensibilidad.
Trabajo: Inspiración creativa.
Dinero: Ingreso que viene por sorpresa.
Preguntas frecuentes
¿Qué signo tendrá mejor suerte esta semana?
Sagitario y Libra reciben energía positiva para avanzar en proyectos.
¿Es buen momento para tomar decisiones laborales?
Sí, siempre que combines impulso con análisis.
¿La mitad de semana es clave en astrología?
Puede marcar giros energéticos según los tránsitos activos.