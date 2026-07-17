Impresionante: la marca histórica que Lionel Messi alcanzó tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

La nómina histórica se compone de la siguiente manera:

Pelé, Ronaldo Nazario y Cafú integran el lote por el lado de la Selección de Brasil. Cabe destacar que, entre todos ellos, Pelé es el único que ganó las tres finales que disputó.

Los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski completan el grupo europeo, tras haber alcanzado la instancia decisiva de la Copa del Mundo de manera consecutiva entre las ediciones de 1982 y 1990.

El desglose de los compromisos decisivos del capitán argentino muestra que Messi disputó su primera final en Brasil 2014, donde la Argentina cayó ante Alemania. Posteriormente, ocho años después, en Qatar 2022, levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en una definición inolvidable, antes de sellar su presencia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para el duelo definitivo de la presente edición.

Cuáles son las estadísticas completas de Lionel Messi en las Copas del Mundo

El atacante de la Albiceleste acumula números de excelencia a lo largo de sus seis participaciones mundialistas con el seleccionado mayor.

La trayectoria de la Pulga en la competencia ecuménica arroja registros individuales muy destacados en cuanto a presencias y efectividad en la red. A lo largo de seis Copas del Mundo, Messi disputó 33 partidos y anotó 21 goles, con un promedio de 0,64 por encuentro. Dentro de esos parámetros colectivos, el delantero fue titular en 30 de esos partidos y capitán en 25 de ellos. Asimismo, los datos confirman que su mejor registro goleador es en la actual edición, en la que suma 8 tantos, uno más que Qatar.

El repaso cronológico de su participación ofensiva y su disciplina en el campo de juego se detalla de la siguiente manera:

Mundial Alemania 2006: 3 partidos jugados y 1 gol convertido.

Mundial Sudáfrica 2010: 5 partidos jugados.

Mundial Brasil 2014: 7 partidos jugados y 4 goles convertidos.

Mundial Rusia 2018: 4 partidos jugados y 1 gol convertido.

Mundial Qatar 2022: 7 partidos jugados y 7 goles convertidos.

Mundial 2026: 7 partidos jugados y 8 goles anotados hasta el momento.

Su conducta a lo largo de las seis citas máximas del fútbol también resalta como un dato particular, dado que solo recibió dos tarjetas amarillas y nunca fue expulsado del terreno de juego.