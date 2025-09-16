Puma suelto en Pilar: todo lo que se sabe hasta ahora y la grave advertencia de la policía

En un mensaje enviado a los propietarios, la administración de Los Jazmines informó: “Lamentablemente el puma ha ingresado al barrio”.

image

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de sorprender que un ejemplar de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata de un animal probablemente desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.