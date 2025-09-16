En vivo Radio La Red
ZONA NORTE

Puma suelto en Pilar: todo lo que se sabe hasta ahora y la grave advertencia de la policía

La presencia de un puma en un barrio privado de Pilar generó preocupación y desplegó un fuerte operativo de búsqueda. Las autoridades advierten que el ejemplar podría estar desorientado y resultar peligroso.

El partido de Pilar se despertó este martes en estado de alarma tras la aparición de un puma en las inmediaciones del complejo privado Pilar del Este, un extenso desarrollo inmobiliario que agrupa varios barrios cerrados en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La administración confirmó en un comunicado que el felino logró ingresar a uno de los countries, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda con drones y personal especializado recorriendo el área.

La situación fue constatada gracias a registros de cámaras de seguridad, que encendieron la preocupación entre las familias residentes. El animal fue divisado durante la madrugada en el perímetro de Los Jazmines, uno de los barrios internos del complejo.

Las imágenes difundidas muestran con nitidez al ejemplar de gran porte. Ante esto, se activó un protocolo de seguridad para resguardar a los vecinos.

En un mensaje enviado a los propietarios, la administración de Los Jazmines informó: “Lamentablemente el puma ha ingresado al barrio”.

image

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de sorprender que un ejemplar de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata de un animal probablemente desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.

