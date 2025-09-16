A24.com

Investigan al conductor del choque que afectó a Thiago Medina y podría ser detenido: el fuerte motivo

Los testigos del accidente que sufrió Thiago Medina prestaron declaración en la causa, y hasta el momento los relatos no parecen ser favorables para el conductor del Chevrolet Corsa.

16 sept 2025, 17:48
Mientras Thiago Medina continúa luchando por su vida, poco a poco van surgiendo más detalles de la investigación del accidente ocurrido el viernes 12 de septiembre que el ex Gran Hermano tuvo con un Chevrolet Corsa en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

En A la Tarde (América TV) compartieron nuevos detalles sobre el accidente y, según lo que dejaron entrever, las novedades que surgen hasta el momento no son nada alentadoras para el conductor. Las declaraciones de los testigos y la evidencia recabada en la investigación apuntan a que podría enfrentar serias consecuencias legales, dado que se estarían analizando graves infracciones de tránsito.

"Terminaron de declarar los testigos. Recién finalizaron sus declaraciones en el expediente", comentó el abogado Juan Pablo Merlo en primera instancia.

Además, se refirió directamente a la situación de José Fernando Córdoba, conductor del auto con el que colisionó Medina: "Se está analizando la posibilidad de detener a esta persona, ya que infringió múltiples normas de tránsito, lo que podría derivar en su detención. Todo mal hizo".

Qué dice la investigación policial del accidente de Thiago Medina

Thiago Medina continúa con pronóstico reservado tras el fuerte accidente que sufrió el viernes 12 de septiembre mientras circulaba en su moto. La investigación del siniestro permanece abierta, y los peritos trabajan para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades.

"En el informe policial interviene la UFI número 1 de Moreno, habla de lesiones culposas. El imputado es una persona que se llama José Fernando Córdoba, y la víctima, Thiago Medina, de 22 años”, revelaron el sábado 13 de septiembre por la mañana.

Indicaron en ese sentido: “Se toma conocimiento del ingreso al Hospital Moreno de Thiago Medina, con estado reservado, con riesgo de vida. Conducía una motocicleta, y cuando llegó a San Martín y la Providencia colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario”.

“Aquí se establece que el auto venía circulando en sentido contrario y que Thiago impacta con la moto en la parte lateral trasera del vehículo, imagínense el costado del baúl ”, continuaron.

     

 

Lo más visto