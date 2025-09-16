Investigan al conductor del choque que afectó a Thiago Medina y podría ser detenido: el fuerte motivo

Embed

Qué dice la investigación policial del accidente de Thiago Medina

Thiago Medina continúa con pronóstico reservado tras el fuerte accidente que sufrió el viernes 12 de septiembre mientras circulaba en su moto. La investigación del siniestro permanece abierta, y los peritos trabajan para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades.

"En el informe policial interviene la UFI número 1 de Moreno, habla de lesiones culposas. El imputado es una persona que se llama José Fernando Córdoba, y la víctima, Thiago Medina, de 22 años”, revelaron el sábado 13 de septiembre por la mañana.

Indicaron en ese sentido: “Se toma conocimiento del ingreso al Hospital Moreno de Thiago Medina, con estado reservado, con riesgo de vida. Conducía una motocicleta, y cuando llegó a San Martín y la Providencia colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario”.

“Aquí se establece que el auto venía circulando en sentido contrario y que Thiago impacta con la moto en la parte lateral trasera del vehículo, imagínense el costado del baúl ”, continuaron.