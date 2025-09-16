La frase reveladora de L-Gante sobre Wanda Nara: "Es una buena mujer hasta que..."

El músico también remarcó que el desenlace se dio por su iniciativa: “Recordemos que uno, si hizo su trabajo puede cobrar lo que sea, porque sabe y estudió para eso. Pero recuerden bien que yo me moví para que se resuelva, y se resolvió gracias a mí”.

Por último, se refirió a los rumores que señalaban que Wanda Nara iniciaría acciones legales contra él y habló del nuevo romance de la empresaria: “He leído y escuchado los rumores pero aún no he sido notificado de nada. No sé si estamos bloqueados pero no estuve en comunicación este tiempo. Wanda es una masa, es una buena mujer, hasta que se enoja. Le deseo lo mejor en todas sus relaciones”.

Con su estilo característico, L-Gante celebró haber recuperado la posibilidad de viajar al exterior, cuestionó a los abogados que le habían puesto trabas y, entre risas y frases irónicas, dejó claro que con Wanda Nara no tiene contacto desde hace tiempo, aunque la definió como “una buena mujer”.

Se supo el motivo por el que L-Gante le hizo un lujoso regalo a su papá tras reconciliarse

En medio de la polémica con Wanda Nara por sus recientes declaraciones, L-Gante parece haber dejado atrás por completo las diferencias y la distancia con su papá, Miguel Ángel Prosi.

Como muestra del buen vínculo que atraviesa actualmente el cantante de cumbia 420 de 25 años con su padre, en Infama (América TV) contaron el lujoso regalo que le hizo y el motivo detrás de ese gesto.

Se trata de una moto importada valuada en un alto importe en dólares y cuyo modelo resulta muy difícil de conseguir en la Argentina.

Al parecer, el presente de Elian Valenzuela para su papá estaría relacionado con el apoyo legal que le viene brindando Prosi para sortear los inconvenientes judiciales que, por el momento, le impiden salir del país.

"L-Gante parece que se arregló de vuelta con su papá y no solo de hacer las paces, de ir a comer y todo bien, le hizo un regalo: una moto, es fanático de los fierros", contó Gonzalo Sorbo en el ciclo que conduce Marcela Tauro.

Y agregó sobre el exclusivo modelo de la moto: "Es un vehículo muy particular porque no hay tantas en el país, además de ser muy cara. 0Km sale entre 60 y 70 mil dólares, usada más o menos entre 15 y 18. Es un modelo que, al ser importado, no tenés tantas en el país, la tenés que pedir, L-Gante la pidió".

“Aparentemente, este regalo y este nuevo acercamiento es porque lo está ayudando con otros abogados a resolver su tema para poder salir del país”, finalizó el periodista.

Hace unas semanas, Miguel Ángel Prosi había apuntado fuerte contra el entorno más cercano de su hijo, luego de que la casa alquilada en Canning apareciera totalmente destruida.

"’Aprovechan que está en modo pelot... y le comen el cerebro. Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes’", expresó Miguel en un mensaje que le envió a Karina Iavícoli para Infama.

Lo cierto es que, tras varios años de distancia y hasta diferencias expuestas públicamente sobre su vínculo, L-Gante y Miguel Ángel Prosi parecen haber dejado atrás ese tiempo y hoy disfrutan de su mejor momento como padre e hijo.