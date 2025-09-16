A24.com

El significativo gesto de Nacho Castañares a Daniela Celis tras la internación de Thiago Medina

Daniela Celis se emocionó al hablar del estado de Thiago Medina y agradeció el apoyo incondicional de Nacho Castañares.

16 sept 2025, 18:14
nacho castañares y daniela celis
Este martes Daniela Celis se mostró profundamente conmovida en Intrusos (América TV) al hablar del grave accidente que sufrió Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva. En el móvil, la ex Gran Hermano destacó el apoyo incondicional de Nacho Castañares, su amigo y padrino de sus hijas Laia y Aimé.

Al lado de Nacho, Daniela expresó con sinceridad: "Yo me siento muy contenida". Y agregó: “Nacho no se va de casa desde el viernes, que se enteró del tema del accidente. Está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándole de comer”. El gesto de Nacho fue clave para que ella pudiera enfocarse en acompañar a Thiago y cuidar de sus hijas en este momento tan difícil.

Por su parte, Nacho reafirmó su compromiso con la familia: "Somos familia, lo que pasó fue algo horrible, y en lo que podamos dar una mano, nosotros lo vamos a hacer". Su presencia constante se convirtió en un pilar emocional para Daniela, quien atraviesa días de angustia y preocupación.

Gracias a esta red de contención, Daniela ha podido dedicar tiempo a la espiritualidad y a pedir por la recuperación de Thiago. "Yo le digo, ‘me voy a Luján, por favor, quedate un ratito con las nenas así puedo ir a rezar para sentirme un poquito más con paz’. Y él está bancándome un montón", confesó, agradeciendo públicamente a Nacho por su entrega y acompañamiento.

¿Qué dijo Nacho Castañares sobre el estado de salud de Thiago Medina?

El último lunes, en el streaming Fuera de Joda, Nacho Castañares abrió el programa con un mensaje especial dedicado a su amigo Thiago Medina, quien permanece hospitalizado tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes por la noche en la localidad de Moreno.

"Buenas, hoy un inicio un poquito distinto porque, antes de arrancar el programa, me parece que teníamos que hablar un poquito de la situación que nuestro amigo Thiago está pasando. Obviamente todo esto es con mucho respeto, pero al ser mi programa creo que merecía por lo menos este espacio y que también ustedes entiendan un poquito la situación", comenzó diciendo el ex Gran Hermano.

Luego, Nacho compartió información sobre el estado de salud de Thiago: "Está ahí internado desde el viernes a la noche. Por suerte está estable y está recibiendo todos los controles, gracias a los médicos del hospital y toda la atención necesaria que un accidente así conlleva".

Además, el streamer resaltó el apoyo que está recibiendo Thiago en este momento tan complejo: "Está recibiendo mucha contención de su familia, de sus amigos. Obviamente los médicos están haciendo lo suyo y creo que están haciendo un laburo impecable. Les pedimos a todos lo que compartió Dani, la familia de Thiaguito y nosotros como amigos, es que por favor, sigan la cadena de oración para Thiaguito. Entre todos podemos ayudarlo".

Más adelante, Nacho se mostró esperanzado con la evolución de su amigo: "Está un poquito mejor, la verdad que todos los días los partes son un poquito más animadores. Pero va a ser algo largo, porque fue un accidente grande. Así que, por favor todos los que puedan seguir haciendo las cosas que saben, tipo reiki, mandar oraciones, buenas vibras o lo que sea, es más que importante".

Para cerrar, dejó un mensaje de agradecimiento y un pedido a quienes lo siguen: "Así que bueno, seguir con las oraciones, seguir rezando, cada uno lo que lo que pueda. Y agradecerle al hospital que está haciendo todo lo posible para que Thiaguito esté cada día mejor y por lo menos por ahora así está siendo".

