Japón
comida
En el Día Mundial de la Alimentación

Qué es el Hara hachi bu: el secreto japonés para comer menos y vivir más

Una filosofía de vida japonesa propone una forma de alimentarse que, según el aval científico, influye positivamente en la salud y la calidad de vida.

El Hara hachi bu es una antigua regla japonesa que indica comer hasta sentirse un 80% satisfecho. Su origen se encuentra en Okinawa, una de las regiones con mayor expectativa de vida del mundo, y su traducción literal es “llena tu estómago hasta ocho partes de diez”. Más que una dieta, representa una filosofía de autocontrol y atención plena, pensada para preservar la salud y prevenir enfermedades asociadas con el exceso de comida.

El Hara hachi bu no solo se enfoca en la cantidad de alimentos, sino también en cómo se come. Los japoneses que lo practican suelen hacerlo con calma, saboreando cada bocado y prestando atención al acto de alimentarse. Esta concentración en la comida implica dejar de lado distracciones, como el celular, la televisión o el trabajo, para registrar las señales de saciedad que envía el cuerpo.

Una estrategia complementaria es el uso de platos y vasos más pequeños, que engañan al cerebro y hacen que las porciones parezcan más abundantes.

Los estudios científicos que respaldan el Hara hachi bu

Hara hachi bu

Diversos estudios respaldan los beneficios de esta práctica. Investigaciones publicadas en el Journal of the American Medical Association (JAMA) y en la National Library of Medicine indican que la restricción calórica moderada, sin llegar a la desnutrición, puede retrasar el envejecimiento celular, reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina.

En Japón, el Okinawa Centenarian Study documentó que los habitantes de la isla que siguen este principio presentan tasas significativamente menores de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en comparación con otras regiones del país.

Okinawa forma parte de las denominadas “zonas azules”, regiones del mundo donde las personas viven más y mejor. El concepto fue acuñado por el investigador Dan Buettner junto con National Geographic y el National Institute on Aging de Estados Unidos.

Además de Okinawa, se incluyen Icaria (Grecia), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California). En todos estos lugares, la longevidad se asocia con una alimentación equilibrada, actividad física cotidiana, fuertes lazos comunitarios y un propósito vital claro.

Beneficios del Hara hachi bu para la alimentación

Hara hachi bu

Aplicar este principio japonés puede generar múltiples beneficios:

  • Mejor digestión y menor pesadez después de comer

  • Control natural del peso corporal

  • Prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2

  • Reducción del estrés oxidativo y la inflamación

  • Mayor energía y claridad mental durante el día

  • Promoción de la longevidad saludable, al disminuir el desgaste celular

Cómo aplicar el Hara hachi bu en la vida cotidiana

El Hara hachi bu no requiere contar calorías ni seguir un menú específico. Se basa en hábitos simples:

  • Comer despacio y sin distracciones

  • Servir porciones moderadas en platos pequeños

  • Priorizar alimentos frescos, vegetales y pescados por sobre carnes rojas o ultraprocesados

Además, comer más despacio ayuda a regular el apetito, ya que el cerebro tarda unos 20 minutos en percibir la saciedad, evitando ingerirde más sin darse cuenta. Al combinar estas técnicas, se logra mayor satisfacción con menos comida, mejor digestión y una relación más consciente y saludable con los alimentos.

