Qué es la miastenia gravis, la enfermedad sin cura que padece Mónica Seles, histórica rival de Gabriela Sabatini

¿Qué es la miastenia gravis?

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune poco frecuente que provoca debilidad y cansancio muscular, especialmente en los músculos que controlan movimientos voluntarios como los de los ojos, la cara, la boca y las extremidades.

El sistema inmunitario produce anticuerpos que bloquean la comunicación entre los nervios y los músculos, dificultando la contracción y generando fatiga. En algunos casos, la glándula timo puede estar involucrada, y algunas personas desarrollan tumores benignos en esta glándula.

Síntomas más comunes

Debilidad en brazos, piernas, cuello y rostro.

Caída de los párpados y visión doble o borrosa.

Dificultad para tragar, hablar o masticar.

Problemas respiratorios en casos graves.

La fatigabilidad muscular es característica: la debilidad suele empeorar con la actividad y mejorar con el descanso, y los síntomas se concentran con frecuencia en los ojos y el rostro.

Miastenia gravis: cuál es el tratamiento para apaciguar la enfermedad

Aunque no existe cura, hay opciones para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida:

Inhibidores de la colinesterasa , que aumentan la disponibilidad de acetilcolina para facilitar la contracción muscular.

Inmunosupresores , como corticoesteroides, ciclofosfamida o anticuerpos monoclonales, que reducen la actividad del sistema inmune.

Timectomía, la extracción quirúrgica de la glándula timo, en casos seleccionados.

Un diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones graves y retrasar la progresión de la enfermedad. Si se detecta a tiempo, los tratamientos pueden mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes.