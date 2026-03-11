En vivo Radio La Red
Cerró una emblemática línea de colectivo: más de 500 trabajadores se quedaron sin trabajo

La histórica línea le supo dar su apodo a un emblemático club de fútbol. Ahora, dejará de circular.

La histórica empresa de transporte de colectivos “El Nuevo Halcón”, operadora de la línea 148, cerró definitivamente sus puertas tras atravesar una profunda crisis económica y un prolongado conflicto con sus trabajadores. La decisión deja a más de 500 empleados sin trabajo y abre un escenario de incertidumbre tanto para los choferes como para los miles de pasajeros que utilizaban el servicio diariamente.

Leé también Impulsan un proyecto de ley para que el Gobierno bonaerense asuma el control temporal de Fate
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, los responsables de la compañía comunicaron el cese definitivo de las operaciones y comenzaron a avanzar en la venta de la terminal ubicada en Quilmes con el objetivo de reunir fondos para afrontar parte de la deuda que mantienen con su plantilla laboral.

Los trabajadores denunciaron que la empresa adeuda varios meses de salarios, incluyendo el medio aguinaldo de diciembre y los sueldos correspondientes a enero y febrero, lo que agravó la situación económica de cientos de familias que dependían de ese empleo.

El fin de una línea emblemática del Conurbano

Colectivo línea 148

Durante décadas, la línea 148, conocida popularmente como “El Halcón”, fue una de las más utilizadas para conectar el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

El servicio unía Plaza Constitución con San Francisco Solano y atravesaba varias zonas clave del sur del Gran Buenos Aires, entre ellas Quilmes y Florencio Varela, convirtiéndose en una opción fundamental para trabajadores, estudiantes y vecinos que se trasladaban diariamente hacia la Capital.

El cierre de la empresa marca el final de una línea histórica del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que durante años movilizó a miles de pasajeros.

Una crisis que se agravó con el tiempo

La paralización del servicio no fue repentina. Según relataron los propios trabajadores, la empresa arrastraba problemas financieros desde hacía varios meses, que derivaron en la suspensión progresiva de los recorridos.

Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible: las unidades dejaron de circular con regularidad, los salarios comenzaron a atrasarse y el conflicto laboral se profundizó.

Finalmente, la empresa confirmó que no podía sostener la operación del servicio, lo que derivó en el cierre definitivo.

Los empleados sostienen que la crisis se profundizó por una combinación de factores económicos, entre ellos, el aumento de los costos operativos; problemas financieros internos, y la reducción de subsidios estatales al transporte.

Qué pasará con el recorrido de la línea 148

Tras el cierre de la empresa, surgió una de las principales preguntas para los usuarios: qué ocurrirá con el recorrido que realizaba la línea 148.

De acuerdo con la información preliminar, el servicio sería redistribuido entre otras compañías de transporte. Los recorridos con destino a San Francisco Solano pasarían a ser operados por la empresa San Vicente, vinculada al Grupo DOTA.

En tanto, los trayectos hacia Florencio Varela quedarían bajo la gestión de Expreso Quilmes (línea 98), cuya titularidad comparten DOTA y la empresa SAES, administradora de la línea 85.

Este esquema buscaría garantizar la continuidad del servicio para los pasajeros, aunque todavía resta definir cómo se implementará la reorganización.

