En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Choque
Constitución
Grave accidente

Brutal choque en Constitución: un patrullero se incrustó en una pizzería tras impactar con un colectivo

El violento accidente ocurrió sobre Avenida San Juan, minutos antes de las 7. Un colectivo de la línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad colisionaron y, tras el impacto, el móvil oficial hizo un trompo y terminó dentro de un local. Casi una decena de heridos.

Brutal choque en Constitución: un patrullero se incrustó en una pizzería tras impactar con un colectivo

Brutal choque en Constitución: un patrullero se incrustó en una pizzería tras impactar con un colectivo

Durante la mañana de este domingo, un colectivo y un patrullero chocaron en el barrio porteño de Constitución y, tras el impacto, uno de los vehículos terminó incrustado en una pizzería. El siniestro ocurrió sobre la Avenida San Juan, en una zona de alto tránsito.

Leé también Accidente fatal en Entre Ríos: un matrimonio y su hija murieron luego de un choque frontal en la ruta
Accidente fatal en Entre Ríos: un matrimonio y su hija murieron luego de un choque frontal en la ruta

El impacto fue tan fuerte que el patrullero terminó incrustado de culata dentro del local, tras girar descontroladamente luego de chocar contra el colectivo de la línea 168.

Según las primeras reconstrucciones, el colectivo circulaba por Sáenz Peña mientras que el patrullero lo hacía por San Juan. Tras la colisión, el vehículo policial perdió el control, giró sobre sí mismo y atravesó los pilotes de seguridad antes de impactar contra el frente del local, provocando destrozos totales.

Embed

Como consecuencia del choque, casi una decena de personas resultaron heridas -entre ellas el chofer del colectivo- y fueron asistidas por el SAME. Desde el lugar de los hechos, A24 constató que al menos cuatro de ellas fueron trasladadas a los hospitales Ramos Mejía y Penna, mientras que el resto recibió atención en el lugar. Todos presentan politraumatismos leves y están fuera de peligro. También fueron derivados preventivamente los dos efectivos que viajaban en el patrullero.

El siniestro dejó además importantes daños materiales: el frente de la pizzería destruido, un semáforo peatonal derribado, vidrios rotos y un auto estacionado afectado por el impacto.

De acuerdo con fuentes policiales, el colectivo habría cruzado el semáforo en rojo, aunque la mecánica del hecho será determinada mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

A pesar de la magnitud del choque, no hubo víctimas fatales, en lo que los propios testigos calificaron como “un milagro”, teniendo en cuenta la violencia del impacto y que se trata de una zona muy transitada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Choque Constitución Noticias A24
Notas relacionadas
Tragedia en la ruta: quiénes eran los integrantes de la familia que perdió la vida en el choque fatal
Tragedia: quiénes eran las dos promesas del ciclismo argentino que murieron en un brutal choque
Horror en José C. Paz: hallaron el cuerpo de una beba abandonado cerca de las vías del tren

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar