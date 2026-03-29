Brutal choque en Constitución: un patrullero se incrustó en una pizzería tras impactar con un colectivo

El siniestro dejó además importantes daños materiales: el frente de la pizzería destruido, un semáforo peatonal derribado, vidrios rotos y un auto estacionado afectado por el impacto.

De acuerdo con fuentes policiales, el colectivo habría cruzado el semáforo en rojo, aunque la mecánica del hecho será determinada mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

A pesar de la magnitud del choque, no hubo víctimas fatales, en lo que los propios testigos calificaron como “un milagro”, teniendo en cuenta la violencia del impacto y que se trata de una zona muy transitada.