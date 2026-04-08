Brutal pelea entre dos mujeres en La Plata tras una discusión de tránsito: "No puedo respirar"

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Según trascendió, el conflicto se habría originado por un roce entre un auto y la moto. Sin embargo, el caso escaló cuando la abuela de la automovilista aseguró en redes sociales que la motociclista habría atacado a su nieta con un cuchillo.

“Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, afirmó. También sostuvo que, tras la llegada de la Policía y una patrulla municipal, la joven se retiró del lugar en su moto y luego radicó una denuncia en la comisaría 9°.

De acuerdo a ese relato, el arma blanca “desapareció” y la denuncia habría quedado en contra de la conductora del automóvil. Además, denunció irregularidades en el accionar policial y falta de respuestas por parte de las autoridades.“Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo”, sostuvo la mujer, quien indicó que la joven deberá presentarse ante el cuerpo médico.

Violencia al volante: una seguidilla de episodios

El caso se suma a otros hechos recientes de violencia vial en la provincia de Buenos Aires. Días atrás, en Mar del Plata, una pelea entre un motociclista y un automovilista también quedó registrada en video.

El enfrentamiento comenzó con una discusión en la vía pública y derivó en golpes de puño y patadas. Incluso, uno de los involucrados atacó por la espalda con un codazo en la nuca, en una agresión que pudo haber tenido consecuencias graves.

La secuencia ocurrió en la zona de Juan B. Justo y Peralta Ramos y se trasladó hasta el playón de una estación de servicio, donde varias personas intentaron separar a los protagonistas.

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Amenazas y tensión en La Plata

En paralelo, otro episodio encendió las alarmas en La Plata. En el barrio El Mondongo, un automovilista fue amenazado tras tocar bocina por una maniobra imprudente.

El hecho quedó grabado y se viralizó por la gravedad de la intimidación: “¿Querés que te pegue un balazo, la concha de tu madre?”, se escucha decir al agresor en pleno cruce de las calles 118 y 63.

La reiteración de estos episodios expone un clima creciente de violencia en situaciones de tránsito cotidiano, con discusiones que escalan rápidamente y terminan en agresiones físicas o amenazas extremas.