Brutal pelea entre dos mujeres en La Plata tras una discusión de tránsito: "No puedo respirar"
Un roce entre un auto y una moto derivó en un confuso enfrentamiento. La motociclista habría atacado con un cuchillo a la otra persona, que terminó asfixiándose contra el asfalto.
Brutal pelea entre dos mujeres en La Plata tras una discusión de tránsito.
Una violenta escena de tránsito en La Plata quedó registrada en video y generó conmoción en redes sociales. El episodio ocurrió en la esquina de 12 y 58, donde una discusión entre conductoras terminó con una joven motociclista reducida sobre el asfalto, mientras gritaba: “No puedo respirar”.
El caso sumó polémica por versiones cruzadas sobre lo ocurrido: familiares de una de las involucradas aseguran que hubo un intento de ataque con un cuchillo, aunque en las imágenes difundidas no se observa ningún arma.
Las imágenes muestran el momento en que una mujer de mayor contextura física inmoviliza a la motociclista en el suelo, apoyando su peso sobre el pecho y sujetándole un brazo para evitar que se levante.
Mientras la joven intenta zafarse, repite que no puede respirar. La otra mujer, en tanto, le responde: “No te pasa nada, estás bien”, mientras mantiene la maniobra de control. Testigos que presenciaban la escena intervienen verbalmente. “Mirá cómo está, violeta”, advierte una mujer, alarmada por la situación. “Salí de arriba”, le exige. Sin embargo, la agresora se defiende: “No estoy arriba de ella, amor”.
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Según trascendió, el conflicto se habría originado por un roce entre un auto y la moto. Sin embargo, el caso escaló cuando la abuela de la automovilista aseguró en redes sociales que la motociclista habría atacado a su nieta con un cuchillo.
“Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, afirmó. También sostuvo que, tras la llegada de la Policía y una patrulla municipal, la joven se retiró del lugar en su moto y luego radicó una denuncia en la comisaría 9°.
De acuerdo a ese relato, el arma blanca “desapareció” y la denuncia habría quedado en contra de la conductora del automóvil. Además, denunció irregularidades en el accionar policial y falta de respuestas por parte de las autoridades.“Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo”, sostuvo la mujer, quien indicó que la joven deberá presentarse ante el cuerpo médico.
Violencia al volante: una seguidilla de episodios
El caso se suma a otros hechos recientes de violencia vial en la provincia de Buenos Aires. Días atrás, en Mar del Plata, una pelea entre un motociclista y un automovilista también quedó registrada en video.
El enfrentamiento comenzó con una discusión en la vía pública y derivó en golpes de puño y patadas. Incluso, uno de los involucrados atacó por la espalda con un codazo en la nuca, en una agresión que pudo haber tenido consecuencias graves.
La secuencia ocurrió en la zona de Juan B. Justo y Peralta Ramos y se trasladó hasta el playón de una estación de servicio, donde varias personas intentaron separar a los protagonistas.
Amenazas y tensión en La Plata
En paralelo, otro episodio encendió las alarmas en La Plata. En el barrio El Mondongo, un automovilista fue amenazado tras tocar bocina por una maniobra imprudente.
El hecho quedó grabado y se viralizó por la gravedad de la intimidación: “¿Querés que te pegue un balazo, la concha de tu madre?”, se escucha decir al agresor en pleno cruce de las calles 118 y 63.
La reiteración de estos episodios expone un clima creciente de violencia en situaciones de tránsito cotidiano, con discusiones que escalan rápidamente y terminan en agresiones físicas o amenazas extremas.