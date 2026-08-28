Qué pasa cuando la comida cae al piso: ¿sirve la regla de los 5 segundos?

Cada alimento permaneció en contacto con las distintas superficies durante menos de un segundo, cinco, 30 y 300 segundos. Los investigadores utilizaron Enterobacter aerogenes, una bacteria no patógena empleada como modelo para estudiar este tipo de contaminación, y no Salmonella directamente.

Los resultados mostraron que el contacto podía producir contaminación incluso antes de que transcurriera un segundo, aunque la cantidad de microorganismos transferidos variaba según las características del alimento y el lugar donde había caído.

¿Por qué la humedad del alimento es importante?

Aunque el tiempo de contacto tiene influencia, la humedad del alimento también resulta determinante. Cuanto mayor es el contenido de agua, más facilidad puede existir para que los microorganismos pasen desde el piso.

En la investigación, la sandía presentó los mayores niveles de contaminación, mientras que los caramelos de goma registraron los menores.

Esto permite entender por qué no representa la misma situación que caiga una porción de sandía o un alimento seco. Las características propias de cada producto pueden modificar de manera considerable el resultado.

¿Qué pasa según el tipo de piso donde cae la comida?

El lugar donde cae la comida constituye otro elemento importante. Los investigadores observaron mayores niveles de contaminación en azulejos y acero inoxidable, mientras que la alfombra presentó valores más bajos. La madera mostró resultados variables según el producto analizado.

Esto no significa que una alfombra sea un lugar adecuado para comer. El hallazgo demuestra, simplemente, que existen diferentes factores que intervienen en el proceso y que no puede determinarse la seguridad de un alimento únicamente por el tiempo que permaneció en el suelo.

¿Se puede comer un alimento que cayó al piso?

La investigación señala que un contacto más prolongado puede favorecer una mayor contaminación, pero también deja en claro que la humedad y el tipo de superficie tienen un peso importante.

Por este motivo, la llamada “regla de los 5 segundos” no debe tomarse como una garantía de seguridad alimentaria. No existe una cantidad exacta de tiempo que permita determinar si algo que cayó al piso puede consumirse sin riesgo.

También es importante considerar quién va a ingerirlo. Si se trata de niños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico comprometido, lo más prudente es desechar el alimento ante una caída al suelo.

En definitiva, recoger rápidamente la comida puede limitar el tiempo de contacto, pero no impide que pueda contaminarse desde el primer instante. La seguridad depende de un conjunto de condiciones y no de una cuenta regresiva de cinco segundos.