Qué quiere decir "Kiricocho": la palabra que usó un hincha argentino para mufar a los Países Bajos 

La historia se remonta a la década de 1980, cuando Carlos Bilardo era técnico de Estudiantes de La Plata. El entrenador logró descubrir que cada vez que Juan Carlos Kiricocho, un hincha de ese equipo, iba a ver un entrenamiento o partido se lesionaba un jugador o perdían.

Entonces, Bilardo analizó y logró darle un lugar fundamental al hincha para revertir la “mufa”. El entrenador lo mandó a recibir a todos los equipos que llegaban a La Plata a jugar contra Estudiantes.

image.png

Y, la estrategia surgió efecto y esa temporada de local, el pincha solo perdió con Boca, que no dejó que Kiricocho se le acercara al micro.

Como si fuera poco, esa temporada Estudiantes salió campeón del Torneo Metropolitano de 1982, y Kiricocho se convirtió en un hincha emblemático. Su fama, o mala fama, trascendió el país y llegó a España.

Así lo contó Bilardo: “Kiricocho era un muchacho de La Plata que siempre estaba con nosotros, y que como ese año salimos campeones (en referencia a 1982) lo adoptamos como amuleto. Era un buen pibe, pero después ya no lo vi más. La última vez que estuve dirigiendo a Estudiantes (2003-04) pregunté por él y nadie sabía nada. Pero, aunque no lo creas, cuando fui a España a dirigir al Sevilla (entre 1992 y 1993) hubo un penal para los otros (por los rivales) y escuché que alguien atrás mío gritó: ‘Kiricocho, Kiricocho’. Yo no lo podía creer, hasta que el Cholo (Diego Simeone) y Diego (Maradona) me avivaron de que ellos lo habían dicho un par de veces y que el resto lo aprendió”.