Qué significa borrar la foto de perfil en WhatsApp, según la psicología

Una investigación realizada en la Universidad de Pensilvania aportó un dato revelador: las personas con rasgos neuróticos presentan mayor tendencia a evitar fotografías donde aparezca su rostro. Para este grupo, la exposición visual genera incomodidad, inseguridad o una sensación de vulnerabilidad que prefieren evitar. El patrón no se limita a la foto de perfil, sino que se extiende a redes sociales, retratos grupales e incluso a capturas espontáneas en reuniones familiares o laborales.

Desde esta perspectiva, borrar la foto de perfil no es un gesto improvisado, sino la manifestación digital de un rasgo constante de personalidad. La decisión refleja incomodidad con la mirada externa y, al mismo tiempo, la preferencia por un entorno de comunicación donde el foco se sitúe en el mensaje y no en la imagen. La cámara deja entonces de ser una herramienta para conectar y se transforma en un límite que define hasta dónde quiere mostrarse el usuario.

La identidad que se elige mostrar en las fotos de WhatsApp

Más allá del perfil vacío, distintas elecciones de imagen también ofrecen pistas sobre rasgos de personalidad. La revista Glamour clasificó categorías frecuentes y su significado psicológico, un recurso útil para interpretar la lógica detrás de cada elección.

Fotos artísticas: quienes optan por imágenes creativas o visualmente elaboradas suelen buscar destacar su originalidad. Este tipo de foto funciona como una declaración estética: la persona desea proyectar sensibilidad, imaginación y una visión personal del mundo. La psicología asociada a estos perfiles incluye apertura mental, gusto por lo inesperado y comodidad al mostrar una versión más abstracta de sí mismos.

Fotos sin rostro: acá aparecen paisajes, animales, lugares o figuras simbólicas. Este estilo es típico de quienes valoran la privacidad o prefieren que su identidad se interprete desde elementos externos antes que desde su apariencia física. En algunos casos, funciona como una manera de controlar qué es lo que el entorno ve y qué queda reservado para la intimidad. Estas imágenes también reflejan introspección y un modo indirecto de expresarse.

