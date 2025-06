Qué significa cuando una persona se duerme mientras ve la televisión, según la psicología

La exposición a la luz artificial durante el sueño puede tener consecuencias significativas en la salud física y mental. Diversos estudios, entre ellos uno reciente publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), advierten que dormir con fuentes de luz, como un televisor encendido, interfiere con procesos biológicos clave. Desde la alteración del ritmo circadiano hasta el deterioro de funciones cardiovasculares y metabólicas, el impacto de esta costumbre va más allá de un simple detalle del estilo de vida moderno.