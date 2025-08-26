Qué significa dormir con la luz prendida y cómo afecta al sueño

Dormir con luz no siempre es una rutina consolidada. En muchas personas, se trata de una conducta transitoria, adoptada durante periodos de mayor sensibilidad emocional, cambios de vida, estrés o enfermedad. En estos casos, la luz cumple un rol de contención que desaparece cuando la situación de vulnerabilidad cede.

Cómo afecta el sueño dormir con la luz encendida

La melatonina, conocida como la "hormona del sueño", es producida por la glándula pineal cuando disminuye la luz natural. Su función es señalar al organismo que es momento de descansar. Sin embargo, la exposición a luz artificial durante la noche, en especial la luz azul emitida por pantallas o luces LED, interfiere en su producción.

Estudios publicados en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism revelan que incluso una iluminación tenue puede reducir significativamente los niveles de melatonina, alterar la frecuencia cardíaca y afectar el metabolismo. Estos efectos impactan directamente en la calidad del sueño y pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

El cuerpo humano regula sus funciones biológicas a través del ritmo circadiano, un ciclo interno de aproximadamente 24 horas que depende principalmente de la exposición a la luz. Cuando se duerme con luz encendida de forma habitual, este reloj biológico puede desincronizarse.

Las consecuencias de este desajuste pueden incluir:

Sueño superficial, con menor descanso reparador.

Fatiga durante el día.

Mayor riesgo de síntomas depresivos (American Journal of Epidemiology).

Aumento de peso corporal por alteraciones hormonales.

Reducción del rendimiento cognitivo, que afecta la atención, la memoria y el estado de alerta.

Cómo modificar el hábito de dormir con la luz prendida

Cuando dormir con la luz encendida se convierte en una rutina frecuente, modificarla puede requerir un enfoque progresivo y consciente. El cambio no debe ser abrupto, sobre todo si el hábito cumple una función emocional. En estos casos, se recomienda: