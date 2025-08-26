En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Aumentos de ANSES septiembre 2025: los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar

Con los incrementos de septiembre, ANSES deposita a los titulares de AUH y Tarjeta Alimentar montos históricos; así queda el detalle por cantidad de hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos que recibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2025. Con la inflación en niveles que continúan afectando los ingresos de los hogares más vulnerables, estas transferencias representan un sostén central para la economía de millones de familias argentinas.

En este marco, el organismo previsional detalló cómo impactará el aumento en la AUH, qué sucederá con la Tarjeta Alimentar y cómo se organizará el cronograma de pagos de septiembre, que mantendrá la misma estructura de meses anteriores para facilitar la planificación del presupuesto familiar.

Aumento en la AUH para septiembre 2025

De acuerdo con la actualización prevista por la Ley de Movilidad Jubilatoria, la AUH tendrá en septiembre un incremento del 1,9%. La suba se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue publicado por el INDEC.

De esta manera, el monto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $92.065,27 por hijo. Si bien el aumento permite acompañar la evolución de los precios, lo cierto es que la mejora queda por debajo del promedio de la inflación proyectada para el trimestre, lo que sigue generando tensiones en los ingresos familiares.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es considerablemente mayor, ya que incluye un refuerzo diferencial para garantizar mayor cobertura en hogares con más necesidades específicas.

Tarjeta Alimentar en septiembre: montos confirmados

Junto con la AUH, los beneficiarios también reciben la acreditación de la Tarjeta Alimentar, un complemento diseñado para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Para septiembre de 2025, ANSES confirmó que los montos no tendrán aumento y se mantendrán en los mismos valores que agosto:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Esto significa que, a diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta automáticamente por movilidad. En cambio, sus montos dependen de decisiones puntuales del Ministerio de Capital Humano y del Gobierno nacional, lo que genera cierta incertidumbre entre los beneficiarios, que esperan que en los próximos meses se anuncie una actualización.

anses alimen

¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

La cobertura de la Tarjeta Alimentar alcanza a distintos grupos de beneficiarios de ANSES, siempre con el objetivo de asegurar que niños, niñas y adolescentes tengan garantizado un acceso mínimo a la alimentación.

Los grupos incluidos son:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

  • Titulares de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos o más.

El pago se acredita de forma automática en la misma fecha y cuenta en la que los beneficiarios reciben la AUH o prestación correspondiente, lo que simplifica el acceso al dinero y evita trámites adicionales.

Impacto en el presupuesto familiar

La combinación entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite que las familias beneficiarias alcancen montos más significativos para cubrir parte de sus necesidades básicas.

Por ejemplo, una familia con dos hijos recibirá en septiembre:

  • AUH: $92.065,27 por hijo: $184.130,54.

  • Tarjeta Alimentar: $81.936.

En total, el ingreso mensual alcanzará los $266.066,54, sin contar otros beneficios adicionales como la posibilidad de cobrar el 20% retenido de la AUH (presentando la Libreta) o extras eventuales como la Ayuda Escolar Anual.

Aunque estas cifras representan un alivio, distintos especialistas advierten que siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica total, que en julio ya superaba ampliamente los $500.000 para una familia tipo de cuatro integrantes.

