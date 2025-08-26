Aumentos de ANSES septiembre 2025: los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es considerablemente mayor, ya que incluye un refuerzo diferencial para garantizar mayor cobertura en hogares con más necesidades específicas.

Tarjeta Alimentar en septiembre: montos confirmados

Junto con la AUH, los beneficiarios también reciben la acreditación de la Tarjeta Alimentar, un complemento diseñado para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Para septiembre de 2025, ANSES confirmó que los montos no tendrán aumento y se mantendrán en los mismos valores que agosto:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Esto significa que, a diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta automáticamente por movilidad. En cambio, sus montos dependen de decisiones puntuales del Ministerio de Capital Humano y del Gobierno nacional, lo que genera cierta incertidumbre entre los beneficiarios, que esperan que en los próximos meses se anuncie una actualización.

anses alimen

¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

La cobertura de la Tarjeta Alimentar alcanza a distintos grupos de beneficiarios de ANSES, siempre con el objetivo de asegurar que niños, niñas y adolescentes tengan garantizado un acceso mínimo a la alimentación.

Los grupos incluidos son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años .

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Titulares de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos o más.

El pago se acredita de forma automática en la misma fecha y cuenta en la que los beneficiarios reciben la AUH o prestación correspondiente, lo que simplifica el acceso al dinero y evita trámites adicionales.

Impacto en el presupuesto familiar

La combinación entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite que las familias beneficiarias alcancen montos más significativos para cubrir parte de sus necesidades básicas.

Por ejemplo, una familia con dos hijos recibirá en septiembre:

AUH : $92.065,27 por hijo: $184.130,54 .

Tarjeta Alimentar: $81.936.

En total, el ingreso mensual alcanzará los $266.066,54, sin contar otros beneficios adicionales como la posibilidad de cobrar el 20% retenido de la AUH (presentando la Libreta) o extras eventuales como la Ayuda Escolar Anual.

Aunque estas cifras representan un alivio, distintos especialistas advierten que siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica total, que en julio ya superaba ampliamente los $500.000 para una familia tipo de cuatro integrantes.