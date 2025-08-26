¿La renuncia del año? Santiago del Moro se iría de Telefe

"Todo esto es muy reciente y me dicen que esto es asi, hace tiempo que no postea nada en las redes sociales donde era súper activo porque ama el proyecto y el programa. Me comuniqué con El Trece porque se hablaba de un pase de canales pero desde ahí lo niegan", amplió al respecto de lo que sería la salida de Santiago del Moro de Telefe.

A lo que Adrián Pallares sumó: "No es que el canal decidió prescindir de Santiago, al contrario, es él quien prefiere tomar la decisión".

Santiago del Moro estuvo al frente del exitoso reality en el canal de las pelotas en las últimas ediciones (2022, 2023 y 2023-2024). Habrá que ver en las próximas horas si el conductor confirma o niega la versión.

Embed

Santiago del Moro bancó fuerte a La Tora, ex Gran Hermano: "Nadie te regala nada"

La ex Gran Hermano Lucila Villar viajó a Estados Unidos a cubrir el Mundial de Clubes, pero fue duramente cuestionada por su labor, por lo que Santiago del Moro salió a respaldarla fuerte.

Desde su programa radial en la primera mañana de La 100, el conductor del reality de Telefe disparó molesto:"Me parece tan injusto lo que pasó con La Tora. ¡Tan injusto!".

Al tiempo que argumentó en defensa de Lucila Villar: "La Tora es una gran piba que labura genial y fue de último momento. De último momento la mandaron a hacer el Mundial de Clubes pero porque le va muy bien en lo de ella. Y todo el tiempo la gente diciendo por qué fue y a qué la enviaron".

Fue allí cuando Marcela Tauro, columnista de El club del Moro, le hizo saber a su compañero que en realidad "el tema sale de ahí adentro...". "¿Quién, quién dijo Marce?" quiso saber entonces del Moro, frente a lo que la periodista especializada en espectáculos lo apuró asegurando: "si querés que te de nombres te los doy".

"Esto es parte de que si una mujer trabaja ya tiene que haber salido con alguien... En este medio nadie te regala nada. Nadie, nadie. Y si te regalan algo se cae al año siguiente. Este es el segundo año consecutivo de un éxito arrasador que hizo Lucila", lanzó Del Moro bancando a pleno a la ex GH.