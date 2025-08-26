Coimas en ANDIS: se conoció la primera encuesta sobre los audios del escándalo con un llamativo resultado para Karina

Este número crece cuando se pregunta directamente cuál es la responsabilidad de cada uno de los funcionarios implicados

64.0% cree que Karina tiene algo o mucha responsabilidad.

59.7% cree que Javier Milei tiene algo o mucha responsabilidad.

La consulta también indagó sobre la reacción presidencial ante el escándalo. El 81% de los encuestados sostuvo que Javier Milei debería dar una respuesta pública sobre lo sucedido, de los cuales un 61,3% consideró que debería hacerlo de manera urgente, según releva la consultora Management & Fit.

La confianza vs. voto se mantiene estable

El informe también revela una merma en la credibilidad del gobierno. Para el 56,1%, el caso afecta su nivel de confianza en la gestión nacional, mientras que el 42,8% indicó que su confianza no se ve alterada.

No obstante, ese cambio de percepción no se traduce en una modificación del comportamiento electoral. El 82,6% afirmó que el episodio no influye en su decisión de voto de cara a las elecciones legislativas. La cifra crece entre varones, jóvenes y personas con nivel educativo bajo.

El trabajo de campo también abordó la difusión de los audios que desencadenaron el escándalo. El 31,7% responsabilizó al peronismo o kirchnerismo por la filtración, seguido por el 15,7% que apuntó al macrismo y el 10,6% a sectores vinculados a Victoria Villarruel o disidencias internas del oficialismo.