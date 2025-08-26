Un barrio vive aterrorizado por un hombre que hostiga a las mujeres: el video en su contra

La joven reaccionó a tiempo: dio la vuelta, se escondió detrás de un hombre que pasaba por la calle y le pidió ayuda. Esa intervención fue clave para evitar un ataque. El acosador, al verse expuesto, continuó su camino, mientras que la adolescente se refugió en un comercio de la cuadra.

Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales y en grupos vecinales de WhatsApp, donde los habitantes de Villa Vatteone confirmaron que se trata de un hombre al que ya habían visto acosando a otras mujeres.

Un barrio en estado de miedo

Acoso a mujeres en Florencio Varela Un barrio vive aterrorizado por un hombre que hostiga a las mujeres. (Foto: captura de video)

Lo que muestra el video no es un hecho aislado. Vecinos de Florencio Varela aseguraron que este hombre ya había sido denunciado por otros episodios similares, en los que intentó manosear o perseguir a jóvenes que transitaban solas.

En varios de esos casos, las víctimas lograron escapar refugiándose en negocios o con la ayuda de transeúntes. “Ya lo tenemos identificado. Es la misma persona que varias chicas señalaron como acosador”, explicó un vecino.

El miedo es tal que muchas familias decidieron acompañar a sus hijas al colegio o a las actividades cotidianas para evitar que se crucen con el agresor. También se organizaron en grupos de vigilancia barrial para difundir alertas cada vez que lo ven merodeando.

El sospechoso y su situación

Los vecinos identificaron al hombre como una persona con presuntos problemas psiquiátricos, que residiría en las inmediaciones del paso bajo nivel donde fue filmado el último ataque. Algunos mencionaron que padece esquizofrenia y que un familiar cercano suyo sufre la misma enfermedad.

“En varias ocasiones se lo vio deambulando cerca del Colegio Carlos Pellegrini”, detallaron en las redes. La preocupación se intensifica porque el sospechoso estaría en libertad y sin un tratamiento adecuado que controle su conducta.

La reacción de las autoridades

Si bien aún no trascendió una denuncia formal en sede judicial, fuentes policiales confirmaron que tomaron conocimiento del caso tras la difusión del video y que se iniciaron actuaciones para individualizar al hombre.

El municipio, en tanto, anunció que reforzará la presencia de patrulleros en la zona y que articulará con el área de salud mental local para evaluar la situación del sospechoso.

Las víctimas directas y potenciales de estos episodios son las mujeres y adolescentes que circulan por las calles de Florencio Varela. Muchas de ellas aseguran que modificaron sus rutinas para evitar encontrarse con el agresor.

“Ya no voy sola al colegio, mi mamá me acompaña todos los días”, contó una adolescente de 15 años. Otra vecina agregó: “Prefiero cambiar de camino, aunque sea más largo, antes de pasar por donde dicen que lo vieron”.