Tapa de Playboy y bomba sexy de los 90: las mejores fotos de Karen Reichardt, candidata de Milei en las elecciones

Con el paso del tiempo, Reichardt se alejó de los programas de humor y las producciones teatrales para enfocarse en la conducción televisiva. Lideró durante años Fanáticas, un ciclo dedicado al análisis del fútbol desde la mirada femenina, que incluso fue nominado a los premios Martín Fierro.

En 2015 dio un giro hacia el activismo animal, lanzando una línea de ropa para mascotas y produciendo el programa Amores Perros, destinado a promover la adopción responsable. El ciclo, que comenzó en América TV, hoy se emite por la TV Pública.

Milei, Espert y el desembarco en la política

En los últimos años, Reichardt expresó públicamente su apoyo a las ideas liberales y a figuras como Javier Milei y José Luis Espert. Según trascendió, su nombre suena como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, que encabezaría Espert.

De concretarse, sería su primera participación formal en una elección, un paso que marca una nueva etapa en su trayectoria.

Madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, Karen Reichardt mantiene a su familia lejos de la exposición mediática. Fanática de River Plate, ha compartido en varias entrevistas su pasión por el fútbol y su compromiso con las causas en las que cree.

A más de tres décadas de su debut en televisión, su posible salto a la política la coloca nuevamente en el centro de la escena, esta vez en un terreno muy distinto al que la vio nacer como figura pública.

En redes sociales, Reichardt celebra las políticas del gobierno ultraderechista, elogia al vocero Manuel Adorni y asegura que “desde que Milei asumió todo mejoró". El último aniversario del gobierno libertario lo festejó con un mensaje de tono personal: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”.

Además, conduce un programa de radio junto al economista Miguel Boggiano --exasesor de Milei-- y Fabiana Araujo, donde el análisis económico se mezcla en partes iguales con comentarios de moda y anécdotas de fútbol.