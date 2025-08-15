A24.com

TIERNO

"Siempre juntas": la emotiva publicación de Soledad Pastorutti por el cumpleaños de su hermana Natalia

Natalia Pastorutti cumplió 43 años este viernes 15 de agosto y recibió un emotivo saludo de su hermana Soledad a través de las redes sociales.

15 ago 2025, 18:40
soledad y natalia pastorutti
soledad y natalia pastorutti

Este viernes 15 de agosto Natalia Pastorutti cumplió 43 años y recibió un emotivo saludo de su hermana Soledad, quien le dedicó unas cálidas palabras a través de sus redes sociales. La coach de La Voz Argentina 2025 (Telefe) compartió una serie de imágenes que recorren distintos momentos de sus vidas, desde la infancia hasta la actualidad, reflejando el fuerte vínculo que las une.

En su cuenta de Instagram, Soledad escribió: “¡Hoy es el cumple de la Pastorutti menor, la que reina! ¡Felicidades, hermana, y que la vida y la música siempre nos encuentren juntas, llenas de amor y pasión! ¡Lo mejor para vos! Te amo". El mensaje, cargado de afecto y complicidad, fue acompañado por fotos que retratan la historia compartida entre ambas.

La primera imagen muestra a las hermanas abrazadas en el cumpleaños de 15 de Antonia, la hija de Soledad. En la segunda, se las ve de niñas junto a un cartel que dice “Arequito, centro sojero del país. Club Atlético 9 de Julio”, reflejando sus raíces y el lugar que las vio crecer.

Luego, aparece una foto de su adolescencia, y más adelante una de adultas compartiendo escenario en un show, reafirmando que la música sigue siendo el lazo que las une profundamente. El posteo fue muy celebrado por sus seguidores, quienes destacaron la unión y el cariño entre las hermanas Pastorutti.

sole y su hermana 4

sole pastorutti y su hermana 1
sole pastorutti y su hermana 2
sole pastorutti y su hermana 3

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina y la decisión que conmovió a todos

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Soledad Pastorutti vivió un momento profundamente emotivo al escuchar la interpretación de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi. Los participantes cantaron “La llamadora”, una obra de Félix Dardo Palorma que la artista había grabado años atrás junto a Raly Barrionuevo. La intensidad de la presentación la conmovió tanto que tomó una decisión sin precedentes en el programa.

Al terminar la actuación, la Sole se mostró agradecida por lo que acababa de presenciar y se dirigió especialmente a Milena con palabras de admiración: "Hiciste cosas en el dúo que no se hubiese imaginado nunca".

“Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción”, añadió con emoción. Luego, se dirigió a Agustín con elogios: “Agus, lo tuyo va creciendo en este programa, me seguís sorprendiendo para bien”.

Ambos fueron destacados por la cantante, quien subrayó el compromiso artístico de los dos: “Los dos estuvieron muy bien. Son de mis preferidos del equipo, sobre todo porque defienden lo nuestro y lo hacen con mucha altura”, expresó con orgullo.

Finalmente, al momento de decidir quién avanzaría a la siguiente instancia, los Knockouts, Soledad sorprendió al anunciar: “Hay una regla distinta este año y voy hacer uso de la misma. Me quedo con los dos”.

