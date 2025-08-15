"Siempre juntas": la emotiva publicación de Soledad Pastorutti por el cumpleaños de su hermana Natalia

sole y su hermana 4

sole pastorutti y su hermana 1

sole pastorutti y su hermana 2

sole pastorutti y su hermana 3

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina y la decisión que conmovió a todos

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), Soledad Pastorutti vivió un momento profundamente emotivo al escuchar la interpretación de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi. Los participantes cantaron “La llamadora”, una obra de Félix Dardo Palorma que la artista había grabado años atrás junto a Raly Barrionuevo. La intensidad de la presentación la conmovió tanto que tomó una decisión sin precedentes en el programa.

Al terminar la actuación, la Sole se mostró agradecida por lo que acababa de presenciar y se dirigió especialmente a Milena con palabras de admiración: "Hiciste cosas en el dúo que no se hubiese imaginado nunca".

“Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción”, añadió con emoción. Luego, se dirigió a Agustín con elogios: “Agus, lo tuyo va creciendo en este programa, me seguís sorprendiendo para bien”.

Ambos fueron destacados por la cantante, quien subrayó el compromiso artístico de los dos: “Los dos estuvieron muy bien. Son de mis preferidos del equipo, sobre todo porque defienden lo nuestro y lo hacen con mucha altura”, expresó con orgullo.

Finalmente, al momento de decidir quién avanzaría a la siguiente instancia, los Knockouts, Soledad sorprendió al anunciar: “Hay una regla distinta este año y voy hacer uso de la misma. Me quedo con los dos”.