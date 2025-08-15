En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Ángel Di María
Amenazas
Rosario

Condenaron al hombre que amenazó a Ángel Di María antes de su regreso a Rosario Central

Marcos Natanael Sánchez había disparado contra una estación de servicio y dejado un mensaje mafioso contra el jugador campeón del Mundo con la Selección Nacional.

La Justicia condenó al autor de las amenazas contra Ángel Di María. (Foto: archivo)

La Justicia condenó al autor de las amenazas contra Ángel Di María. (Foto: archivo)

La amenaza a Di María que sacudió a Rosario ocurrió la noche del miércoles 29 de mayo de 2024. Eran las 21:45 cuando Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, llegó con otro cómplice aún no identificado a una estación de servicio en la zona sur de la ciudad y allí, disparó cuatro veces contra el frente vidriado del local y dejó un papel escrito a mano con un mensaje inquietante: “Te estamos esperando Di María”, firmado por un grupo que se autodenominó Los Rosarinos.

Leé también Di María volvió a Rosario Central y no pudo contener las lágrimas: la frase que emocionó a todos
di maria volvio a rosario central y no pudo contener las lagrimas: la frase que emociono a todos

El ataque no solo fue un acto de intimidación, sino también una señal mafiosa dirigida al futbolista rosarino, ídolo de la Selección argentina. Las imágenes del impacto en el vidrio y la nota hallada en el lugar circularon rápidamente, generando alarma en la comunidad y en el ámbito deportivo.

Dos días después del hecho, la Policía detuvo a Sánchez, quien terminó confesando su responsabilidad en el ataque. Ante esta admisión, la causa avanzó hacia un juicio abreviado, en el que el acusado aceptó los cargos frente al juez.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario y estuvo a cargo de la jueza Silvia Castelli. Participaron los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola, quienes negociaron la pena junto con la defensa del acusado. El resultado: 6 años y 6 meses de prisión efectiva.

Los delitos que se le imputaron

El fallo contempló varios cargos:

  • Intimidación pública por la amenaza directa a Di María.
  • Portación de arma de fuego —una pistola 9 milímetros— utilizada para disparar contra la estación de servicio.
  • Robo agravado de la motocicleta en la que llegó al lugar del ataque.

La pistola secuestrada y el vehículo robado fueron presentados como pruebas clave. Para la fiscalía, el episodio encuadró en un patrón de violencia vinculada a la inseguridad creciente en Rosario.

rosario-di-maria-amenaza-condena
Condenaron al autor de una de las amenazas hacia&nbsp;&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a.

Condenaron al autor de una de las amenazas hacia Ángel Di María.

Un mensaje con impacto nacional

El hecho trascendió rápidamente el ámbito local. El mensaje dirigido a Ángel Di María puso en evidencia que figuras públicas y deportivas no están exentas de ser blanco de amenazas mafiosas en la ciudad. Aunque el futbolista no se pronunció públicamente sobre el ataque, en el entorno familiar se reforzaron las medidas de seguridad.

Rosario, que atraviesa una grave crisis de violencia ligada al narcotráfico y a grupos delictivos organizados, vio en este episodio una muestra más de la escalada de hechos intimidatorios que buscan visibilidad mediática.

El trasfondo de "Los Rosarinos"

La firma en la nota dejada en la estación de servicio, Los Rosarinos, es una denominación que aparece en distintos episodios de amenazas y ataques armados en la región. Se trata de un sello utilizado por diferentes grupos criminales para marcar acciones violentas, aunque no siempre hay una estructura unificada detrás.

Captura
Un grupo de sicarios dispar&oacute; contra una estaci&oacute;n de servicio y dej&oacute; una amenaza para &Aacute;ngel Di Mar&iacute;a.&nbsp;

Un grupo de sicarios disparó contra una estación de servicio y dejó una amenaza para Ángel Di María.

Este tipo de mensajes tienen un doble objetivo: intimidar al destinatario y generar un efecto de temor generalizado en la comunidad.

Cómo continúa la causa

Si bien Sánchez fue condenado, la investigación continúa para identificar al segundo participante del ataque, que hasta el momento permanece prófugo. Las autoridades no descartan que este cómplice tenga vínculos con otras causas por balaceras y amenazas en la ciudad.

Los fiscales del caso sostienen que el ataque contra la estación de servicio no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de amedrentamiento que busca posicionar a ciertos grupos en la disputa territorial por el control del delito en Rosario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ángel Di María Amenazas Rosario Condena
Notas relacionadas
La emoción de Ángel Di María al volver a jugar para Rosario Central: gol, lágrimas y reencuentro
Después de 12 años volvieron los visitantes y Lanús festejó el regreso de Ángel Di María
Quién era Milagros Basto, la joven que fue encontrada muerta en el placard de un expolicía

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar