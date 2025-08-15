La oposición en Diputados busca sesión clave para revertir vetos y aprobar proyectos

Caso $Libra y otros proyectos

Entre los temas a tratar figura el dictamen sobre la nueva conformación de la Comisión Investigadora $Libra, que redefine el método para elegir autoridades y establece su plazo de funcionamiento, lo que permitiría superar el bloqueo oficialista. Según cálculos opositores, cuentan con más que la mayoría simple para aprobar el proyecto presentado por Maximiliano Ferraro.

Además, se prevé avanzar con iniciativas como la declaración de emergencia en ciencia, el Plan Nacional de Alzheimer impulsado por Facundo Manes, el cambio de huso horario propuesto por Julio Cobos y la reforma del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos para el delito de evasión, presentada por Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño. Estos puntos no generan mayores disputas y podrían aprobarse sin dificultades.

La oposición estima que tendrá un panorama más claro sobre su caudal de votos durante el fin de semana, una vez que cierre el plazo para la presentación de listas de candidatos al Congreso de 2026. Algunos sectores confían en sumar adhesiones entre legisladores del PRO y la UCR que queden fuera de las nóminas y actúen con mayor libertad.