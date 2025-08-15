En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
oposicion
Diputados
CONGRESO

La oposición en Diputados busca sesión clave para revertir vetos y aprobar proyectos

Los bloques opositores preparan para el 20 de agosto un temario que combina proyectos propios y de gobernadores, con foco en vetos presidenciales y repartos de fondos.

La oposición en Diputados busca sesión clave para revertir vetos y aprobar proyectos

En la Cámara de Diputados, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia, Coalición Cívica y la Izquierda resolvieron presentar, entre este viernes y el lunes, un pedido de sesión especial para el miércoles 20 de agosto. El temario incluiría una combinación de proyectos impulsados por gobernadores, la insistencia en leyes vetadas por la Presidencia y otros temas como la Comisión $Libra y nuevas emergencias.

Leé también Diputados: ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores para distribuir los ATN
diputados: ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores para distribuir los atn

En la lista figuran la insistencia en los vetos a la ley de aumento jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la emergencia en Bahía Blanca. También se incluyen las iniciativas para repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, aunque en estos casos el escenario cambió tras la propuesta del oficialismo de distribuir el 40% de lo recaudado, en lugar del 57% que preveía el proyecto original.

diputados ficha limpia7.png

Este cambio se evidenció en la firma de dictámenes, donde diputados alineados con los gobernadores de Mendoza, Entre Ríos y Chubut apoyaron la propuesta de La Libertad Avanza, acompañada también por el PRO. La situación generó desconfianza en parte de la oposición, que busca intercalar su propio temario con el de los gobernadores para garantizar la asistencia de legisladores que responden directamente a sus provincias. El miedo es que si el acuerdo entre las jurisdicciones y el Gobierno se cerró, sea en desmedro de los proyectos e iniciativas en el Congreso.

En el último revés que sufrió el oficialismo donde perdió las 12 votaciones que hubo en esa sesión, en la que se resaltó la media sanción a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, incidió el apoyo de los legisladores que responden directamente a su provincia.

Caso $Libra y otros proyectos

Entre los temas a tratar figura el dictamen sobre la nueva conformación de la Comisión Investigadora $Libra, que redefine el método para elegir autoridades y establece su plazo de funcionamiento, lo que permitiría superar el bloqueo oficialista. Según cálculos opositores, cuentan con más que la mayoría simple para aprobar el proyecto presentado por Maximiliano Ferraro.

Además, se prevé avanzar con iniciativas como la declaración de emergencia en ciencia, el Plan Nacional de Alzheimer impulsado por Facundo Manes, el cambio de huso horario propuesto por Julio Cobos y la reforma del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos para el delito de evasión, presentada por Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño. Estos puntos no generan mayores disputas y podrían aprobarse sin dificultades.

La oposición estima que tendrá un panorama más claro sobre su caudal de votos durante el fin de semana, una vez que cierre el plazo para la presentación de listas de candidatos al Congreso de 2026. Algunos sectores confían en sumar adhesiones entre legisladores del PRO y la UCR que queden fuera de las nóminas y actúen con mayor libertad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
oposicion Diputados Veto Proyecto
Notas relacionadas
Milei confirma a Espert para encabezar lista de diputados nacionales en la provincia y Santilli podría ir tercero
Diego Santilli palpita su candidatura a diputado por el oficialismo: "Hoy acompañamos el cambio que lidera Milei"
La Justicia de Estados Unidos suspendió la orden de entregar las acciones de YPF y avala la apelación de Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar