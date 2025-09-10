Llegará al país el primer vuelo con deportados argentinos de Estados Unidos: por qué los expulsaron

“Puede haber delitos de todo tipo o que tengan que ver con la emigración. Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su país”, afirmó.

Se calcula que unos 300.000 inmigrantes fueron detenidos en EE.UU. en los primeros seis meses del año, desde la asunción del presidente Donald Trump.

“Es un tema de Estados Unidos que básicamente manejan ellos. Nosotros asistimos con todo al ciudadano. Siempre lo hacemos así y lo seguiremos haciendo”, afirmó el embajador. Además, destacó que en todo el proceso de deportación “no han habido incidentes”.

el-presidente-de-estados-unidos-donald-trump-en-la-recepcion-de-cartas-credenciales-del-embajador-de-la-argentina-alejandro-oxenford-en-la-oficina-oval-de-la-casa-blanca-foto-x-arginusa-M2VVXCWQGRG6XJ3F5LIQJDS El presidente de Estados Unidos Donald Trump en la recepción de cartas credenciales del embajador de la Argentina, Alejandro Oxenford, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Foto: X @ARGinUSA)

Deportaciones y política migratoria en EE.UU.

Hasta ahora, los argentinos expulsados habían regresado en vuelos comerciales acompañados por agentes de deportación. Esta es la primera vez que un vuelo especial contratado por la administración Trump traslada a ciudadanos argentinos en el marco de la política migratoria que endureció los controles y agilizó los procedimientos de expulsión.

El caso argentino ocurre en un contexto más amplio: según una investigación del especialista Ricardo Morgan, entre enero y la última semana, más de 1900 ciudadanos brasileños fueron deportados en 21 vuelos hacia Belo Horizonte o Fortaleza. Se trata de un promedio cercano a un vuelo semanal con deportados desde Estados Unidos.

El impacto regional y el foco en Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que estos vuelos tienen como fin repatriar a quienes ingresaron ilegalmente, violaron normas migratorias o representen una amenaza para la seguridad nacional.

En Sudamérica, Venezuela encabeza la lista de países más afectados. El gobierno estadounidense advirtió recientemente que el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado en 2021, finalizará el 7 de noviembre de 2025. Eso afectará a unos 267.000 venezolanos, que deberán regularizar su situación o regresar a su país.