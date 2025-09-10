Budín de banana y chocolate sin TACC: la opción casera que va a cambiar tus desayunos y meriendas

Estos ingredientes permiten lograr un budín húmedo, con una miga tierna y el contraste perfecto entre el dulzor de la banana y el sabor intenso del chocolate.

Cómo se prepara el budín de banana y chocolate sin TACC

Preparar las bananas : pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré suave.

Batir huevos y azúcar : en un bol, mezclar los huevos con el azúcar hasta que se integren.

Incorporar el aceite y la vainilla : agregar lentamente el aceite y unas gotas de esencia de vainilla.

Añadir las bananas : sumar el puré de bananas y mezclar bien.

Integrar secos : tamizar la premezcla sin TACC con el polvo de hornear, el cacao y la pizca de sal. Incorporar a la mezcla anterior en movimientos envolventes.

Agregar chocolate : sumar los chips o trozos de chocolate y distribuir de manera pareja.

Hornear: llevar la preparación a un molde enmantecado y enharinado (con premezcla) y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 35-40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.

El resultado es un budín húmedo, con un aroma irresistible y el sabor justo de banana combinado con el chocolate.

¿Se puede personalizar la receta?

Sí, este budín es muy versátil y admite varias variantes:

Reemplazar el aceite por manteca derretida para un sabor más clásico.

Agregar nueces, almendras o avellanas para darle crocancia.

Sustituir el azúcar por edulcorantes aptos para horno para reducir calorías.

Incorporar chocolate blanco sin TACC para un contraste más suave y diferente.

¿Por qué elegir esta versión sin TACC?

La versión sin TACC de este budín no solo lo hace apto para celíacos, sino que también lo convierte en una receta más ligera y fácil de digerir para quienes buscan limitar el consumo de harinas de trigo. Además, al utilizar bananas maduras, se aprovechan al máximo los ingredientes que muchas veces podrían terminar en la basura, evitando desperdicios.

El budín de banana y chocolate sin TACC es la demostración de que un postre casero puede ser simple, inclusivo y delicioso. Perfecto para acompañar con un café, un mate o como parte de una merienda especial, este clásico reinventado suma puntos tanto por sabor como por practicidad.

Con pocos ingredientes, pasos sencillos y un resultado húmedo y tentador, se convierte en una receta imprescindible para tener siempre a mano.