Mundial 2026: qué selecciones ya están clasificadas y cuáles siguen en carrera

En Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay ya se metieron en el Mundial gracias a campañas sólidas en las Eliminatorias de Conmebol. En tanto, Venezuela también consiguió por primera vez en su historia el pasaje a la Copa del Mundo, un hecho histórico para la Vinotinto.

En cuanto a Europa, todavía no hay equipos confirmados porque recién comenzó el camino clasificatorio, que se extenderá durante 2025.

Hasta el momento, el listado de clasificados asciende a 18 selecciones y la expectativa está puesta en conocer qué países se sumarán en las próximas ventanas internacionales.

Cuántas plazas hay disponibles para el Mundial 2026

Con el nuevo formato de 48 equipos, la FIFA otorgó a cada confederación un número ampliado de cupos:

AFC (Asia) : 8 plazas directas + 1 repechaje.

: 8 plazas directas + 1 repechaje. CAF (África) : 9 plazas directas + 1 repechaje

: 9 plazas directas + 1 repechaje Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) : 6 plazas directas + 2 repechajes.

: 6 plazas directas + 2 repechajes. CONMEBOL (Sudamérica) : 6 plazas directas + 1 repechaje.

: 6 plazas directas + 1 repechaje. OFC (Oceanía) : 1 plaza directa + 1 repechaje

: 1 plaza directa + 1 repechaje UEFA (Europa): 16 plazas directas

¿Qué falta definir en las Eliminatorias?

En África, las Eliminatorias están en pleno desarrollo con varias potencias regionales en carrera, como Senegal, Marruecos, Nigeria y Egipto. Allí las definiciones llegarán recién en 2025, cuando se juegue la fase final.

En Europa, el camino comenzó hace poco y será el más extenso, con varias selecciones fuertes que buscarán confirmar su lugar: Francia, Alemania, Italia, España, Inglaterra y Portugal son algunas de las favoritas.

En Sudamérica todavía quedan plazas por definir, y selecciones como Ecuador, Chile, Paraguay y Perú siguen con chances de llegar al Mundial.

Por otro lado, en Asia y Oceanía ya se cerraron las primeras fases, aunque todavía restan repechajes para completar el cuadro.

Cuántas selecciones participarán por primera vez

La ampliación de cupos abre la puerta para que equipos que nunca estuvieron en un Mundial tengan la chance de hacerlo. Venezuela es el ejemplo más resonante hasta ahora, al concretar su primera clasificación histórica. También hay expectativa en naciones africanas y asiáticas que sueñan con debutar en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será histórico no solo por el nuevo formato, sino también porque significará la participación de 48 selecciones. Con 18 países ya confirmados y 30 lugares aún en disputa, el planeta fútbol sigue con atención cada jornada eliminatoria que acerca un poco más al sueño mundialista.

Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

México (anfitrión)

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Cómo se distribuyen las plazas clasificatorias para el Mundial 2026

AFC (Asia) : 8 plazas directas + 1 repechaje.

: 8 plazas directas + 1 repechaje. CAF (África) : 9 plazas directas + 1 repechaje

: 9 plazas directas + 1 repechaje Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) : 6 plazas directas + 2 repechajes.

: 6 plazas directas + 2 repechajes. CONMEBOL (Sudamérica) : 6 plazas directas + 1 repechaje.

: 6 plazas directas + 1 repechaje. OFC (Oceanía) : 1 plaza directa + 1 repechaje

: 1 plaza directa + 1 repechaje UEFA (Europa): 16 plazas directas

Cómo se jugará el Mundial FIFA 2026