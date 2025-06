Qué significa el sueño donde tenés intimidad con un desconocido: deseo, vacío o algo más profundo

Ese "desconocido" puede representar partes de vos misma que están pidiendo salir a la luz. Deseos no dichos, aspectos de tu identidad que te cuesta reconocer, o incluso emociones que no sabías que tenías. La intimidad, en este contexto, no siempre es física: es una metáfora del contacto con lo oculto, con lo reprimido, con lo que todavía no terminaste de aceptar o explorar.