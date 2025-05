¿Qué significa el sueño que estás atrapado o encerrado? El mensaje oculto de tu inconsciente

Cuando el sueño refleja la realidad emocional

No hace falta estar en una cárcel para sentirse atrapado. Muchas veces estamos “encerrados” en decisiones que no nos animamos a tomar, trabajos que ya no nos representan, vínculos que nos pesan o rutinas que nos agotan. Este sueño suele aparecer justo en esos momentos, como una señal de que estás ignorando algo importante. Tu inconsciente quiere sacudirte y decirte: “ya es hora de abrir esa puerta”.