Moria y el dato que podría cambiar todo en el caso Agostina Vega: qué es una autopsia psicológica

"Consiste en reconstruir de manera retrospectiva qué le pasaba a la víctima. Entonces se revisan redes sociales, teléfonos celulares, correos electrónicos, computadoras, escritos personales, y también se analiza el vínculo con la familia, los amigos y los compañeros”, explicó el especialista en casos policiales.

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A lo que la conductora indagó: “Perdón, ¿pero eso no sería de ninguna manera un atenuante para encuadrar la figura de femicidio?”. González Prieto respondió: “No, porque por ejemplo podría servir para determinar si la nena manifestaba en algún escrito que venía siendo manipulada, presionada o atravesando alguna situación particular. Eso es lo que se busca establecer”.

“La cartita decía algo relacionado con soñar con una vida mejor, con sentirse tratada de determinada manera, algo así, ¿no?”, comentó la One sobre la evidencia que fue apareciendo.

Y el periodista comentó: “Sí, también hablaba que soñaba con ser psicóloga y contenía cuestiones propias de la fantasía y los deseos de cualquier niña. No nos podemos olvidar de que era una nena que venía atravesando distintas situaciones complejas, había sufrido la separación de sus padres. Primero vivió con el padre, que tenía la tenencia, y después la tenencia pasó a la madre”.

En cuanto al inicio de la investigación judicial del caso, González Prieto observó: "Por protocolos internacionales hay protocolos que se deben respetar y si eso se respeta, el resultado es positivo. Siempre se recomienda que si hay un niño desaparecido las primeras 12 horas son muy importantes para poder tener un dato certero. En cualquier investigación criminal en 72 horas tenes que tener una serie de hipótesis y siempre se recomienda no descartar ninguna hipótesis".

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El impactante detalle en la autopsia de Agostina Vega que conmocionó a Moria Casán

La conductora Moria Casán reaccionó al aire al escuchar los primeros datos que arrojó la autopsia de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba.

Fue luego de que el periodista Federico Seeber diera los primeros detalles que arrojó la autopsia al cuerpo de Agostina Vega. "Es una autopsia preliminar, no se puede determinar con exactitud todavía lo que pasó pero ya hay indicios y extraoficialmente los peritos ya contaron cómo habría sido la mecánica“, indicó el panelista.

Y siguió con su relato: "Una asfixia mecánica, ahorcamiento, después del abuso. Habría sido desmembrada con cuchillos de cocina. El cuerpo estaba muy dañado con elementos punzantes, algunos de los cuales se encontraron en la habitación limpios porque lavaron la habitación varias veces pero a través de luminol se pudo detectar".

Tras el fuerte relato de su compañero, la One cerró con una dura opinion en medio de la conmoción que le causó el crimen: "En esa casa nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada, el perro estaba en la terraza... Es una cosa... Es una película de terror y es difícil de asimilar“.