Preocupación total en la Selección Argentina: la figura que está bajo tratamiento y ¿se pierde el Mundial?

Qué jugador de la Selección Argentina tiene una lesión y realiza un tratamiento con plaquetas

El centro de la preocupación médica en el turno vespertino estuvo ligado a la situación de la delantera. Hay un futbolista que no pudo entrar al campo a hacer ejercicio: Julián Álvarez. A la "Araña" todavía le duele todavía el tobillo, producto de una lesión que aún lo afecta.

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A pesar de que los estudios de control trajeron alivio respecto a la gravedad del cuadro, el factor del dolor es el principal escollo en el día a día. Al futbolista le hicieron una resonancia para ver cómo se encontraba de la lesión en el tobillo, que aún le duele. El atacante hizo una práctica de fútbol el lunes y y, dado que manifestó una molestia, comenzó un tratamiento rico en plaquetas para que el dolor vaya desapareciendo. En consecuencia, Álvarez deberá realizar algunos días de reposo deportivo para lograr que la inflamación baje.

¿Peligra la presencia de Julián Álvarez en el debut del Mundial 2026?

A pesar de la intensidad del dolor y de la necesidad de recurrir a la medicina regenerativa, el cuerpo técnico transmitió absoluta tranquilidad de cara al estreno oficial. No corre riesgo la participación de Julián Álvarez en el Mundial. De aquí al día del debut, el atacante debería estar en optimas condiciones y confían en que así va a ser.

Sin embargo, los plazos inmediatos obligarán a preservarlo en la gira previa de exhibición. El futbolista no va a estar para el partido con Honduras y tampoco llegará para el duelo ante Islandia. Para el estreno del Grupo J en el Kansas City Stadium todavía restan 12 días, un margen de tiempo que los médicos consideran suficiente para completar la rehabilitación.