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Preocupación total en la Selección Argentina: la figura que está bajo tratamiento y ¿se pierde el Mundial?

Desde Estados Unidos, Leo Paradizo, periodista y cronista de A24, reveló detalles exclusivos desde la concentración de la Selección Argentina. Uno de los atacantes más importantes del plantel arrastra una dolorosa complicación que encendió las alarmas del cuerpo médico.

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Preocupación total en la Selección Argentina: la figura que está bajo tratamiento y ¿se pierde el Mundial?

La cuenta regresiva para el debut mundialista de la Albiceleste avanza a paso firme en territorio norteamericano, alternando entre el fervor de los hinchas y el cuidado minucioso de la enfermería. Leo Paradizo, periodista deportivo y cronista de A24 que se encuentra en Estados Unidos, donde la Selección Argentina se prepara para disputar el Mundial 2026, brindó un pormenorizado panorama sobre la intimidad del plantel comandado por Lionel Scaloni.

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La delegación nacional, que se encuentra instalada en Kansas City, llevó a cabo su primer entrenamiento a puertas abiertas, un entrenamiento que se extendió más de lo que debía, de lo que se había anunciado, porque habían dicho que iban a ser solamente 15 minutos y, sin embargo, producto de que Messi tardó en salir al campo, lo que hizo AFA es extender las puertas abiertas para el beneficio de los cronistas. Más allá del habitual furor por el capitán, el foco periodístico se detuvo en una situación física particular de la cual no se había hecho mención en las jornadas previas.

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Qué jugador de la Selección Argentina tiene una lesión y realiza un tratamiento con plaquetas

El centro de la preocupación médica en el turno vespertino estuvo ligado a la situación de la delantera. Hay un futbolista que no pudo entrar al campo a hacer ejercicio: Julián Álvarez. A la "Araña" todavía le duele todavía el tobillo, producto de una lesión que aún lo afecta.

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A pesar de que los estudios de control trajeron alivio respecto a la gravedad del cuadro, el factor del dolor es el principal escollo en el día a día. Al futbolista le hicieron una resonancia para ver cómo se encontraba de la lesión en el tobillo, que aún le duele. El atacante hizo una práctica de fútbol el lunes y y, dado que manifestó una molestia, comenzó un tratamiento rico en plaquetas para que el dolor vaya desapareciendo. En consecuencia, Álvarez deberá realizar algunos días de reposo deportivo para lograr que la inflamación baje.

¿Peligra la presencia de Julián Álvarez en el debut del Mundial 2026?

A pesar de la intensidad del dolor y de la necesidad de recurrir a la medicina regenerativa, el cuerpo técnico transmitió absoluta tranquilidad de cara al estreno oficial. No corre riesgo la participación de Julián Álvarez en el Mundial. De aquí al día del debut, el atacante debería estar en optimas condiciones y confían en que así va a ser.

Sin embargo, los plazos inmediatos obligarán a preservarlo en la gira previa de exhibición. El futbolista no va a estar para el partido con Honduras y tampoco llegará para el duelo ante Islandia. Para el estreno del Grupo J en el Kansas City Stadium todavía restan 12 días, un margen de tiempo que los médicos consideran suficiente para completar la rehabilitación.

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