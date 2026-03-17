Qué signos son más propensos a ser infieles, según la astrología

Cuando una relación se vuelve monótona o predecible, algunas personas de este signo pueden sentirse inquietas o desconectadas. Esta necesidad de novedad no implica necesariamente infidelidad, pero sí puede traducirse en una mayor tendencia a explorar nuevas conexiones si no encuentran interés o dinamismo en el vínculo actual.

Además, su facilidad para socializar y generar conexiones rápidas puede hacer que se encuentren en situaciones donde los límites del vínculo se vuelven más difusos.

Sagitario: la búsqueda de libertad

Sagitario es un signo asociado a la expansión, la aventura y la libertad personal. En astrología, se lo relaciona con el deseo de explorar, tanto a nivel físico como emocional.

Las personas de este signo suelen valorar su independencia y pueden sentirse incómodas en relaciones que perciben como restrictivas o demasiado estructuradas. Cuando sienten que pierden espacio personal, pueden buscar formas de recuperar esa libertad.

Esta característica no implica necesariamente una tendencia directa a la infidelidad, pero sí una mayor dificultad para sostener vínculos que limiten su necesidad de movimiento o crecimiento.

Acuario: la distancia emocional

Acuario se asocia con la independencia, la originalidad y una forma particular de vincularse que no siempre sigue los modelos tradicionales.

En astrología, este signo suele priorizar la libertad individual y la conexión mental por sobre la intensidad emocional. En algunos casos, esto puede traducirse en una forma de relacionarse más desapegada.

Cuando una relación no estimula su interés intelectual o no respeta su necesidad de espacio, Acuario puede comenzar a distanciarse. En ciertos casos, esta distancia puede abrir la puerta a conexiones paralelas o a formas de vínculo menos convencionales.

Aries: la impulsividad emocional

El tránsito actual de Venus por Aries refuerza algunas características asociadas a este signo: la impulsividad, la pasión y la acción directa.

Aries tiende a vivir las emociones de forma intensa y rápida. Cuando aparece una nueva atracción, puede actuar sin analizar demasiado las consecuencias. Esta espontaneidad puede generar situaciones en las que los límites del compromiso se vuelven más difusos.

Sin embargo, también es un signo que valora la sinceridad, por lo que en muchos casos prefiere ser directo antes que sostener situaciones ocultas.

Libra: la búsqueda constante de conexión

Libra es un signo profundamente vinculado a las relaciones. Busca armonía, conexión y validación en el otro.

Paradójicamente, esta necesidad puede llevar a que, si una relación pierde equilibrio o atención, la persona busque esa conexión en otro lugar. No se trata de una intención consciente de ser infiel, sino de una dificultad para sostener vínculos en los que no se siente correspondido.

Además, su tendencia a evitar conflictos puede hacer que no exprese lo que le pasa a tiempo, generando distancias que luego se manifiestan de otras formas.

Más allá del signo solar

En astrología, la forma en que una persona vive sus relaciones no depende únicamente de su signo solar. Factores como la posición de Venus, la Moon o el Ascendente también influyen en la manera de vincularse.

Por ejemplo, una persona con un signo considerado “estable” puede tener una carta natal con fuertes influencias de signos más cambiantes, y viceversa.

Por eso, reducir la conducta de alguien a su signo zodiacal puede resultar simplista.

Un tema que va más allá de la astrología

La infidelidad es una conducta compleja que involucra decisiones personales, valores, experiencias y contextos. La astrología puede ofrecer una mirada simbólica sobre ciertas tendencias, pero no determina comportamientos.

En el contexto actual, con un clima astrológico que combina introspección y búsqueda de nuevas experiencias, muchas personas pueden sentirse más movilizadas en el plano emocional.

Sin embargo, más allá de cualquier interpretación astrológica, la construcción de un vínculo depende de la comunicación, los acuerdos y las decisiones de cada persona.

En definitiva, los signos pueden sugerir ciertas características, pero la forma en que cada uno elige vincularse siempre está en sus propias manos.