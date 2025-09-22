Aparecieron los videos del robo a Pampita y se ven a los ladrones

Después unas horas, la diosa de las pasarelas confirmó que alguien encontró los teléfonos y volvieron a sus manos. "Confirmar que tengo en mi poder los teléfonos. Estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video", expresó en una nota con Intrusos.

"Eran teléfonos muy viejos. No hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo", explicó, emocionada.

¿Qué pasó con los celulares que le robaron a Pampita?

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque mientras se encontraba en España por compromisos laborales. Los delincuentes ingresaron a la vivienda y se llevaron dinero, joyas y una caja fuerte.

Desde un primer momento, la modelo puso el foco en recuperar los teléfonos celulares que allí guardaba, ya que contenían imágenes de su hija Blanca, fallecida en 2012.

Tras varias horas de angustia, Pampita confirmó con alivio que esos aparatos aparecieron en la calle y fueron encontrados por un chofer de aplicación. "Confirmar que tengo en mi poder los teléfonos, estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video", expresó entre lágrimas.

La modelo explicó que sólo contaba con material de su hija en esos dispositivos, a los que no pudo acceder de otra manera: "Eran teléfonos muy viejos, no hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo, todo el material estaba en esos teléfonos. No se podía sacar".

"Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. No soy una persona rica, vivo bien pero tengo muchos gastos y trabajo mucho, no tengo dinero ahorrado, no hay resto", contó conmovida en el streaming de Rumis.

"Realmente lo único importante que había en esa casa eran los teléfonos, después eran todas pavadas, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios y a mi hija, le pedí a todos", aseguró.

"Para mí era lo único importante porque no me quedó más nada de mi hija. Confié y pedí a Dios y fue cuestión de horas para que aparezca, fue muy rápido. Estaba tramitando los pasaportes de mis hijos y lloramos juntos los tres y saltando de alegría", cerró Pampita, nuevamente entre lágrimas.

