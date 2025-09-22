Aseguran que ya identificaron al entregador del robo en la casa de Pampita: los detalles

Más adelante, el periodista amplió la información sobre el objetivo del robo: "A mí me dicen que no buscaban dinero. No vinieron a hacer este golpe de comando buscando dinero. Buscaban algún tipo de documentación, por eso queman algunos papeles. Eso está en secreto de sumario ahora".

Finalmente, Yanina volvió a indagar: "¿Es documentación que comprometa a alguien?". A lo que Pueblas respondió con firmeza: "Creo que va por ahí, algún tipo de papeleo o papel que había dentro de la caja fuerte que a alguien le importaba mucho".

¿Qué se ve en los videos del robo a Pampita que sorprendieron a todos?

En las últimas horas se conoció un episodio que generó fuerte repercusión: la casa de Carolina Pampita Ardohain, ubicada en el exclusivo Barrio Parque, fue blanco de un robo. Según trascendió, los ladrones habrían aprovechado que la modelo estaba fuera del país por compromisos laborales para ingresar a la propiedad y sustraer dinero que estaba guardado en una caja fuerte, además de dispositivos electrónicos con recuerdos personales y otros objetos de valor.

Durante una entrevista con DDM (América TV), el abogado Fernando Burlando dio detalles sobre el avance de la investigación y confirmó que lograron acceder a imágenes captadas por las cámaras de seguridad tanto de la vivienda de Pampita como de otras casas del barrio. "Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros", explicó el abogado.

"A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo", agregó Burlando, dejando en claro que el análisis de las grabaciones será clave para esclarecer lo ocurrido.

La preocupación de Pampita era profunda, especialmente porque entre los objetos robados se encontraban celulares antiguos que contenían fotos y videos de su hija Blanca, fallecida en 2012. Ante la desesperación, la modelo ofreció una recompensa con la esperanza de recuperar esos dispositivos tan significativos.

Horas más tarde, la propia Pampita confirmó que los teléfonos fueron encontrados y que ya están nuevamente en su poder. "Confirmar que tengo en mi poder los teléfonos. Estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video", expresó conmovida en diálogo con Intrusos.