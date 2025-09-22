La llamativa actitud de Roberto García Moritán tras el robo en la casa de Pampita

"Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros. A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo", completó el abogado.

Embed

¿Otro famoso también fue víctima de un robo en Barrio Parque?

En las últimas horas trascendió una lamentable noticia: la vivienda de Carolina Pampita Ardohain, ubicada en Barrio Parque, fue víctima de un robo. De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes habrían aprovechado la ausencia de la modelo —que estaba fuera del país por compromisos laborales— para ingresar al domicilio y llevarse dinero de una caja fuerte, dispositivos electrónicos con imágenes de gran valor sentimental y otros objetos.

En Lape Club Social Informativo (América TV) habló Elena Lynch, esposa del periodista Mariano Grondona y vecina de la diosa de las pasarelas. Ella relató que en su casa también entraron bajo la misma modalidad delictiva.

Elena expresó su indignación al enterarse de lo sucedido a Pampita. "Esta era una zona segurísima... la más segura que había en la argentina", exclamó, visiblemente molesta por la falta de protección en el barrio.

La mujer del reconocido periodista recordó cómo fue el episodio del que fueron víctimas. "Ingresaron por la parte trasera de la casa porque acá están las garitas de seguridad. Se llevaron todo. Hicimos la denuncia", contó.

En el piso, Sergio Lapegüe sumó más información. "Ella es Elena Lynch. Me tocó ir a su casa por una nota. Tiene el mismo estilo de casa que Pampita. Tiene las vías del tren en el fondo. Le entraron por atrás igual que en este caso", señaló el conductor.

"Vive casi intermedia de la casa de Pampita. Y contaban que no escucharon nada durante el fin de semana, que es cuando entraron a la casa de Pampita. A ellos les pasó lo mismo, el pasado 24 de diciembre ingresaron a su casa con la misma modalidad. Los delincuentes entraron por el fondo, violentaron la puerta trasera y se llevaron un montón de cosas. Hicieron la denuncia, vino la Policía, pero todo quedó en nada", detalló la notera de Lape Club Social.