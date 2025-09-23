Fernando Burlando confirmó cuántos teléfonos recuperó Pampita tras el robo en su casa y dónde los encontraron

Y remarcó: "Exigirles a las autoridades que pongan lo mejor de sí para tratar de esclarecer este hecho que es inusual donde hay mucha gente y vehículos involucrados".

"La caja fuerte aparece en Lanús en una calle en frente de una fábrica el día sábado. Una persona que iba a su trabajo la ve y le llama la atención. Cuando se enteraron el lunes, si bien los tenían desde el sábado, las personas lo devolvieron y no aceptaron nada (por la recompensa que se anunció por esos teléfonos)", indicó el letrado.

Y amplió sobre lo que fue recuperado del robo en la casa de Pampita: "Parte de la documentación también apareció, no toda".

"Reventaron la puerta de planta baja y fue tétrico ver el panorama para Carolina cuando abrió la puerta. La denuncia se hace recién el domingo porque nadie sabía nada", especificó Fernando Burlando sobre la modalidad del robo en la casa de Pampita y la triste sorpresa al ingresar a su casa.

El desahogo de Pampita tras recuperar sus teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Luego de varias horas de angustia tras el robo en su casa de Barrio Parque, Pampita contó que los teléfonos celulares que se llevaron los delincuentes, los cuales estaban en el interior de una caja fuerte, fueron encontrados.

"Confirmar que tengo en mi poder los teléfonos, estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video", dijo entre lágrimas la modelo en el streaming de Rumis.

Y remarcó sobre esos dispositivos: "Eran teléfonos muy viejos, no hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo, todo el material estaba en esos teléfonos no se podía sacar".

"Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. No soy una persona rica, vivo bien pero tengo muchos gastos y trabajo mucho, no tengo dinero ahorrado, no hay resto", dijo la modelo conmovida.

Y aseguró entre lágrimas: "Realmente lo único importante que había en esa casa eran los teléfonos, después eran todas pavadas, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios y a mi hija, le pedí a todos".

"Para mí era lo único importante porque no me quedó más nada de mi hija. Confié y pedí a Dios y fue cuestión de horas para que aparezca, fue muy rápido. Estaba tramitando los pasaportes de mis hijos y lloramos juntos los tres y saltando de alegría", finalizó Pampita totalmente angustiada.