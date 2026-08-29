Qué ver en Netflix: la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia

Sin embargo, esa seguridad también se convirtió en uno de los motores de la historia. Emma estaba convencida de que comprendía perfectamente las relaciones entre las personas que la rodeaban. Por eso comenzó a intervenir en sus vidas sentimentales.

La historia mostró entonces a una protagonista que se dedicó a organizar romances ajenos mientras intentaba descifrar sus propios sentimientos.

Como ocurre en muchas historias de Jane Austen, el romance no apareció únicamente como una cuestión sentimental. También estuvo atravesado por las diferencias sociales, las apariencias y las expectativas que cada personaje tenía sobre los demás.

Entre los hombres que ocuparon un lugar importante en la vida de Emma y Harriet estuvo George Knightley, un hombre respetable, sincero y con una mirada mucho más crítica sobre las decisiones de la protagonista.

Anya Taylor-Joy se luce como Emma en la película

La interpretación de Anya Taylor-Joy fue uno de los elementos que más llamó la atención de esta versión.

La actriz asumió el papel de una protagonista que debía transmitir al mismo tiempo seguridad, inteligencia y cierta arrogancia. Emma no fue presentada como una heroína perfecta. Por el contrario, buena parte del atractivo del personaje estuvo en sus contradicciones.

Anya Taylor-Joy permitió que esas características convivieran en pantalla.

Una adaptación que recuperó el espíritu de Jane Austen

La película tomó como base la novela publicada por Jane Austen en 1815 y mantuvo muchos de los elementos que hicieron reconocible a la obra.

La autora británica utilizó las relaciones sociales, el matrimonio y las diferencias de clase para construir historias donde los conflictos personales podían revelar mucho sobre la sociedad de su tiempo.

En Emma, esa mirada apareció a través de una protagonista que disfrutaba de una posición privilegiada y que podía permitirse intervenir en los asuntos de los demás.

El elenco principal de Emma

Anya Taylor-Joy

Johnny Flynn

Josh O'Connor

Callum Turner

Mia Goth

Miranda Hart

Bill Nighy

Rupert Graves

Gemma Whelan

Amber Anderson

Una opción para quienes buscan romance, comedia y drama de época

El atractivo de Emma no quedó limitado a los seguidores de Jane Austen. La película también encontró un espacio entre quienes disfrutan de las historias románticas ambientadas en otras épocas.

La producción combinó una historia clásica con una puesta en escena moderna. El romance avanzó de manera gradual, mientras la comedia permitió que los personajes mantuvieran una personalidad propia.

Quienes hayan disfrutado de otras producciones de época podrán encontrar aquí una historia centrada en las relaciones, las diferencias sociales y los equívocos amorosos.

Teaser tráiler subtitulado de Emma