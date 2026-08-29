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Qué ver en Netflix: la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia

Esta película es furor en Netflix con Anya Taylor-Joy al frente de una de las adaptaciones más destacadas de Jane Austen.

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Qué ver en Netflix: la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia. (Foto: Archivo)

"Emma" es la película de época en Netflix que llevó nuevamente a la pantalla una de las novelas más reconocidas de Jane Austen. Estrenada en 2020 y protagonizada por Anya Taylor-Joy, la historia presentó una versión sofisticada, divertida y cuidada de la joven Emma Woodhouse, una mujer rica, inteligente y acostumbrada a moverse con comodidad dentro de la sociedad de su pequeño pueblo.

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La comedia romántica estuvo dirigida por Autumn de Wilde y contó con un guion de Eleanor Catton. Junto a Taylor-Joy, el reparto incluyó a Johnny Flynn, Josh O'Connor, Callum Turner, Mia Goth, Miranda Hart, Bill Nighy, Rupert Graves, Gemma Whelan y Amber Anderson.

La producción trasladó al cine una novela publicada originalmente en 1815, pero lo hizo con una estética moderna y una puesta en escena capaz de conservar el espíritu de la obra. El resultado fue una película que combinó romance, humor y conflictos sociales.

¿De qué trata Emma en Netflix?

Emma Woodhouse apareció desde el comienzo como una joven privilegiada. Era bella, inteligente y rica, y vivía en una posición social que le permitía observar a los demás desde un lugar de comodidad.

Sin embargo, esa seguridad también se convirtió en uno de los motores de la historia. Emma estaba convencida de que comprendía perfectamente las relaciones entre las personas que la rodeaban. Por eso comenzó a intervenir en sus vidas sentimentales.

La historia mostró entonces a una protagonista que se dedicó a organizar romances ajenos mientras intentaba descifrar sus propios sentimientos.

Como ocurre en muchas historias de Jane Austen, el romance no apareció únicamente como una cuestión sentimental. También estuvo atravesado por las diferencias sociales, las apariencias y las expectativas que cada personaje tenía sobre los demás.

Entre los hombres que ocuparon un lugar importante en la vida de Emma y Harriet estuvo George Knightley, un hombre respetable, sincero y con una mirada mucho más crítica sobre las decisiones de la protagonista.

Anya Taylor-Joy se luce como Emma en la película

La interpretación de Anya Taylor-Joy fue uno de los elementos que más llamó la atención de esta versión.

La actriz asumió el papel de una protagonista que debía transmitir al mismo tiempo seguridad, inteligencia y cierta arrogancia. Emma no fue presentada como una heroína perfecta. Por el contrario, buena parte del atractivo del personaje estuvo en sus contradicciones.

Anya Taylor-Joy permitió que esas características convivieran en pantalla.

Una adaptación que recuperó el espíritu de Jane Austen

La película tomó como base la novela publicada por Jane Austen en 1815 y mantuvo muchos de los elementos que hicieron reconocible a la obra.

La autora británica utilizó las relaciones sociales, el matrimonio y las diferencias de clase para construir historias donde los conflictos personales podían revelar mucho sobre la sociedad de su tiempo.

En Emma, esa mirada apareció a través de una protagonista que disfrutaba de una posición privilegiada y que podía permitirse intervenir en los asuntos de los demás.

El elenco principal de Emma

  • Anya Taylor-Joy
  • Johnny Flynn
  • Josh O'Connor
  • Callum Turner
  • Mia Goth
  • Miranda Hart
  • Bill Nighy
  • Rupert Graves
  • Gemma Whelan
  • Amber Anderson

Una opción para quienes buscan romance, comedia y drama de época

El atractivo de Emma no quedó limitado a los seguidores de Jane Austen. La película también encontró un espacio entre quienes disfrutan de las historias románticas ambientadas en otras épocas.

La producción combinó una historia clásica con una puesta en escena moderna. El romance avanzó de manera gradual, mientras la comedia permitió que los personajes mantuvieran una personalidad propia.

Quienes hayan disfrutado de otras producciones de época podrán encontrar aquí una historia centrada en las relaciones, las diferencias sociales y los equívocos amorosos.

Teaser tráiler subtitulado de Emma

En pocas palabras

  • Película Emma: Adaptación de Netflix de la novela de Jane Austen protagonizada por Anya Taylor-Joy.
  • Trama: Comedia romántica sobre una joven que interviene en las relaciones ajenas mientras descubre sus propios sentimientos.
  • Valoración: Destaca por su estética moderna, humor y la actuación de Anya Taylor-Joy.
Resumen generado por Thinkindot AI
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