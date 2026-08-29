Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (14 + 11) - 4 × (28 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (14 + 11) - 4 × (28 - 15) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 11 = 25 | 28 - 15 = 13
La expresión queda así: 7 × 25 - 4 × 13 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 25 = 175 | 4 × 13 = 52
La expresión queda así: 175 - 52 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
175 - 52 = 123 |
123 + 20 = (?)
El error más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, frenar unos segundos para identificar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales puede hacer toda la diferencia. Además de entretener, estos juegos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar detalles que cambian una cuenta completa.