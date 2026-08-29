Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

14 + 11 = 25 | 28 - 15 = 13

La expresión queda así: 7 × 25 - 4 × 13 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 4 × 13 = 52

La expresión queda así: 175 - 52 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 52 = 123 |

123 + 20 = (?)

Resultado final: 143

El error más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, frenar unos segundos para identificar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales puede hacer toda la diferencia. Además de entretener, estos juegos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad para detectar detalles que cambian una cuenta completa.