El emocionante festejo de Luciana Aymar desde la tribuna tras la consagración de Las Leonas en el Mundial

Allí apareció Cristina Cosentino, una de las grandes figuras de la consagración argentina. La arquera tuvo una actuación extraordinaria y consiguió evitar tres goles de Países Bajos durante la definición.

Finalmente, Sofía Cairó convirtió el penal decisivo y selló el triunfo que desató la celebración de todo el plantel y de los hinchas argentinos presentes en el estadio. Entre ellos estaba Aymar, quien festejó desde la tribuna una conquista que volvió a colocar a Las Leonas en la cima del hockey internacional.

El penal que le dio la tercera estrella a Las Leonas

El penal convertido por Sofía Cairó quedará como una de las imágenes históricas del hockey argentino. Su definición terminó con la tensión de la serie y confirmó a Argentina como campeona mundial por tercera vez.

El equipo de Fernando Ferrara igualó así las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010, dos planteles que tuvieron precisamente a Luciana Aymar como una de sus principales figuras.

La final tuvo todos los condimentos de un partido histórico. (Foto: AP)

El camino de Las Leonas hasta ser campeonas del mundo

Las Leonas completaron un Mundial invicto y fueron creciendo con el paso de los partidos hasta alcanzar la consagración: