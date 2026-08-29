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El emocionante festejo de Luciana Aymar desde la tribuna tras la consagración de Las Leonas en el Mundial

La ex jugadora siguió atentamente el partido y no ocultó su emoción cuando el equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió imponerse en los penales.

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El festejo de Luciana Aymar tras la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey (Foto: captura ESPN)

El festejo de Luciana Aymar tras la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey (Foto: captura ESPN)

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 después de vencer a Países Bajos en una dramática definición por penales. Entre quienes vivieron la histórica final desde las tribunas estuvo Luciana Aymar, una de las máximas leyendas del deporte argentino, que celebró junto a sus allegados la obtención de la tercera estrella para la Selección.

Leé también Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey
Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey. (Foto: Redes sociales)

La exjugadora siguió atentamente el partido y no ocultó su emoción cuando el equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió imponerse en los penales y volver a lo más alto del hockey mundial.

La presencia de Aymar tuvo un significado especial. La histórica capitana fue protagonista de dos de las páginas más importantes de Las Leonas y formó parte de los planteles que conquistaron los Mundiales de Perth 2002 y Rosario 2010. Ahora, 16 años después de aquella última consagración, pudo presenciar desde la tribuna el nacimiento de una nueva generación de campeonas.

La final tuvo todos los condimentos de un partido histórico. Países Bajos consiguió ponerse en ventaja en la segunda mitad gracias a un gol de Yibbi Jansen y parecía encaminarse hacia el título. Sin embargo, Argentina nunca se dio por vencida y cerca del cierre del último cuarto, María José “Majo” Granatto convirtió el empate tras un córner corto y llevó la definición del Mundial a los penales australianos.

Allí apareció Cristina Cosentino, una de las grandes figuras de la consagración argentina. La arquera tuvo una actuación extraordinaria y consiguió evitar tres goles de Países Bajos durante la definición.

Finalmente, Sofía Cairó convirtió el penal decisivo y selló el triunfo que desató la celebración de todo el plantel y de los hinchas argentinos presentes en el estadio. Entre ellos estaba Aymar, quien festejó desde la tribuna una conquista que volvió a colocar a Las Leonas en la cima del hockey internacional.

El penal que le dio la tercera estrella a Las Leonas

El penal convertido por Sofía Cairó quedará como una de las imágenes históricas del hockey argentino. Su definición terminó con la tensión de la serie y confirmó a Argentina como campeona mundial por tercera vez.

El equipo de Fernando Ferrara igualó así las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010, dos planteles que tuvieron precisamente a Luciana Aymar como una de sus principales figuras.

La final tuvo todos los condimentos de un partido histórico. (Foto: AP)

La final tuvo todos los condimentos de un partido histórico. (Foto: AP)

El camino de Las Leonas hasta ser campeonas del mundo

Las Leonas completaron un Mundial invicto y fueron creciendo con el paso de los partidos hasta alcanzar la consagración:

  • Argentina 1-1 Estados Unidos: gol de Brisa Bruggesser.
  • Alemania 2-3 Argentina: Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany (2).
  • Argentina 2-0 Escocia: María José Granatto y Lara Casas.
  • Argentina 3-0 España: Agustina Gorzelany (2) y Juana Castellaro.
  • Argentina 0-0 Bélgica.
  • Semifinal: Argentina 1-0 Australia: gol de Julieta Jankunas.
  • Final: Argentina 1 (3)-1 (1) Países Bajos: gol de Majo Granatto y triunfo en los penales australianos.
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